انهيار جليدي يغمر المنازل في جبال الألب... ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!

ضرب انهيار جليدي قرية لوكرباد، الواقعة عند سفوح جبال ريندرهورن في جبال الألب السويسرية، الأمر الذي تسبب في اختفاء المباني بثوانٍ معدودة.



وأظهرت اللقطات سحابة من الثلج وهي تجتاح المنازل بسرعة، قبل أن تغطي القرية بأكملها.



وكانت لوكرباد في فاليه، جنوب غرب سويسرا، قد وُضعت تحت مستوى الإنذار الخامس من الانهيارات الجليدية، حيث تسببت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في ظروف بالغة الخطورة.