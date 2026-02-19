مقلاة هوائية تشعل حريقاً مأساوياً في مطعم صيني... ورجل وطفلة بين الضحايا!

لقي رجل يبلغ من العمر 45 عامًا وطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا مصرعهما في حريق اندلع في مطعم صيني للوجبات السريعة، في شرق إنكلترا.وأظهرت التحقيقات التي أجريت بالتعاون مع شرطة لينكولنشاير وكلب التحقيق في الحرائق الإقليمي، أن الحريق اندلع بسبب اشتعال مقلاة هوائية.وكشفت الشرطة أن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة امرأة، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين.