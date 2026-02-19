الأخبار
مقلاة هوائية تشعل حريقاً مأساوياً في مطعم صيني... ورجل وطفلة بين الضحايا!
منوعات
2026-02-19 | 09:25
منوعات
2026-02-19 | 09:25
مشاهدات عالية
مقلاة هوائية تشعل حريقاً مأساوياً في مطعم صيني... ورجل وطفلة بين الضحايا!
لقي رجل يبلغ من العمر 45 عامًا وطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا مصرعهما في حريق اندلع في مطعم صيني للوجبات السريعة، في شرق إنكلترا.
وأظهرت التحقيقات التي أجريت بالتعاون مع شرطة لينكولنشاير وكلب التحقيق في الحرائق الإقليمي، أن الحريق اندلع بسبب اشتعال مقلاة هوائية.
وكشفت الشرطة أن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة امرأة، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين.
0
أخبار دولية
2026-01-20
الصين تطالب أفغانستان بضمان أمن رعاياها غداة هجوم على مطعم صيني في كابول
أخبار دولية
2026-01-20
الصين تطالب أفغانستان بضمان أمن رعاياها غداة هجوم على مطعم صيني في كابول
0
خبر عاجل
2026-01-19
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مطعم صيني في فندق بأفغانستان
خبر عاجل
2026-01-19
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مطعم صيني في فندق بأفغانستان
0
أمن وقضاء
2025-12-14
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مطعم في ريفون
أمن وقضاء
2025-12-14
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مطعم في ريفون
0
أخبار دولية
2025-12-24
روسيا: هجمات بمسيّرات أوكرانية تستهدف موسكو ليلا وتشعل حريقا في تولا
أخبار دولية
2025-12-24
روسيا: هجمات بمسيّرات أوكرانية تستهدف موسكو ليلا وتشعل حريقا في تولا
0
منوعات
08:46
انهيار جليدي يغمر المنازل في جبال الألب... ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!
منوعات
08:46
انهيار جليدي يغمر المنازل في جبال الألب... ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!
0
منوعات
08:30
بعد زيارته جزيرة إبستين... أحمد أبو الرب يثير قلق الجمهور: تهديدات وغرامة مالية وهذه التفاصيل!
منوعات
08:30
بعد زيارته جزيرة إبستين... أحمد أبو الرب يثير قلق الجمهور: تهديدات وغرامة مالية وهذه التفاصيل!
0
منوعات
07:19
في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)
منوعات
07:19
في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)
0
منوعات
06:29
تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها
منوعات
06:29
تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها
0
آخر الأخبار
2026-01-03
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام - قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
آخر الأخبار
2026-01-03
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام - قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
0
أخبار لبنان
2025-10-31
الجامعة اللبنانية تنفي مزاعم الشهادات المزوّرة وتؤكد سلامة نظامها الأكاديمي والإلكتروني
أخبار لبنان
2025-10-31
الجامعة اللبنانية تنفي مزاعم الشهادات المزوّرة وتؤكد سلامة نظامها الأكاديمي والإلكتروني
0
أخبار لبنان
2026-02-09
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2026-02-09
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
0
آخر الأخبار
2026-01-03
نائبة الرئيس الفنزويلي للتلفزيون الرسمي: لا نعلم مكان مادورو وزوجته
آخر الأخبار
2026-01-03
نائبة الرئيس الفنزويلي للتلفزيون الرسمي: لا نعلم مكان مادورو وزوجته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
06:32
افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
06:32
افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ
0
أخبار لبنان
06:19
الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية
أخبار لبنان
06:19
الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية
0
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:48
وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
05:48
وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:24
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
آخر الأخبار
04:24
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
1
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
2
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
3
أخبار لبنان
07:04
علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول
أخبار لبنان
07:04
علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول
4
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
5
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
6
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
7
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
8
منوعات
07:19
في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)
منوعات
07:19
في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)
