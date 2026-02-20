الأخبار
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
كشفت رسائل إلكترونية جديدة تعود إلى رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين عن اهتمامه بنباتات سامة تحتوي على مادة كيميائية خطيرة تُعرف بقدرتها على التأثير في الدماغ وسلب الإرادة، في تطور جديد يثير القلق ضمن سلسلة فضائح ملف إبستين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووفقًا لرسالة إلكترونية بتاريخ 3 آذار 2014، وجّه إبستين سؤالًا إلى شخص يُدعى آن رودريغيز حول ما وصفه بـ"نباتات البوق" الخاصة به في أحد المشاتل، في إشارة محتملة إلى نبات "Angel’s Trumpet" المعروف أيضًا باسم "نَفَس الشيطان".
ويحتوي هذا النبات على مادة "سكوبولامين"، وهي مركب قوي يؤثر مباشرة في الجهاز العصبي، إذ يعطّل نظام الذاكرة في الدماغ من خلال تعطيل مستقبلات رئيسية في الجهاز العصبي المركزي. وفي الجرعات المرتفعة، يمكن أن يجعل الشخص شديد الخضوع وقابلًا للتأثير، بل ويُفقده القدرة على مقاومة الأوامر.
وفي رسالة أخرى بتاريخ 27 كانون الثاني 2015، تلقّى إبستين بريدًا إلكترونيًا بعنوان: "سكوبولامين: عقار قوي ينمو في غابات كولومبيا ويقضي على الإرادة الحرة"، في إشارة إلى تقارير إعلامية تناولت استخدام هذه المادة وتأثيراتها الخطيرة.
وتضمّن ملف ثالث أُرسل عام 2022، تحت عنوان "بيان تأثير الضحية"، شهادة رجل يُدعى جوزيف مانزارو، قال إنه تعرّض للتخدير بمادة السكوبولامين خلال حادثة مزعومة عام 2014، ما تسبب له بفقدان الذاكرة وشعور شديد بالنعاس، مضيفًا أن أحد الأشخاص قال صراحة: "لقد أعطيته كمية كبيرة من السكوبولامين".
وتُعد هذه المادة من المركبات الطبيعية الموجودة في نباتات مثل Brugmansia وDatura، وتُستخدم طبيًا بجرعات محدودة لعلاج دوار الحركة، لكنها خارج الاستخدام الطبي ارتبطت بحالات فقدان الوعي والذاكرة وزيادة القابلية للتأثير النفسي.
ومن أكثر ما يثير القلق، بحسب خبراء، أن السكوبولامين قد لا يظهر في الفحوصات المخبرية التقليدية، ما يجعل اكتشاف استخدامه أمرًا بالغ الصعوبة.
وقد أُفرج عن هذه الرسائل ضمن دفعة تضم نحو 3.5 مليون وثيقة نشرتها وزارة العدل الأميركية في 30 كانون الثاني، ضمن التحقيقات المستمرة المرتبطة بقضية إبستين.
ورغم هذه المؤشرات، لم يتم حتى الآن إثبات أن إبستين استخدم هذه المادة فعليًا، ولا يزال دورها المحتمل في أنشطته غير واضح، فيما تستمر التحقيقات في كشف المزيد من التفاصيل حول شبكة علاقاته وأنشطته المثيرة للجدل.
