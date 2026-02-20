الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل

منوعات
2026-02-20 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;نَفَس الشيطان&quot;... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى &quot;زومبي&quot; ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل

كشفت رسائل إلكترونية جديدة تعود إلى رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين عن اهتمامه بنباتات سامة تحتوي على مادة كيميائية خطيرة تُعرف بقدرتها على التأثير في الدماغ وسلب الإرادة، في تطور جديد يثير القلق ضمن سلسلة فضائح ملف إبستين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووفقًا لرسالة إلكترونية بتاريخ 3 آذار 2014، وجّه إبستين سؤالًا إلى شخص يُدعى آن رودريغيز حول ما وصفه بـ"نباتات البوق" الخاصة به في أحد المشاتل، في إشارة محتملة إلى نبات "Angel’s Trumpet" المعروف أيضًا باسم "نَفَس الشيطان".

ويحتوي هذا النبات على مادة "سكوبولامين"، وهي مركب قوي يؤثر مباشرة في الجهاز العصبي، إذ يعطّل نظام الذاكرة في الدماغ من خلال تعطيل مستقبلات رئيسية في الجهاز العصبي المركزي. وفي الجرعات المرتفعة، يمكن أن يجعل الشخص شديد الخضوع وقابلًا للتأثير، بل ويُفقده القدرة على مقاومة الأوامر.

وفي رسالة أخرى بتاريخ 27 كانون الثاني 2015، تلقّى إبستين بريدًا إلكترونيًا بعنوان: "سكوبولامين: عقار قوي ينمو في غابات كولومبيا ويقضي على الإرادة الحرة"، في إشارة إلى تقارير إعلامية تناولت استخدام هذه المادة وتأثيراتها الخطيرة.

وتضمّن ملف ثالث أُرسل عام 2022، تحت عنوان "بيان تأثير الضحية"، شهادة رجل يُدعى جوزيف مانزارو، قال إنه تعرّض للتخدير بمادة السكوبولامين خلال حادثة مزعومة عام 2014، ما تسبب له بفقدان الذاكرة وشعور شديد بالنعاس، مضيفًا أن أحد الأشخاص قال صراحة: "لقد أعطيته كمية كبيرة من السكوبولامين".

وتُعد هذه المادة من المركبات الطبيعية الموجودة في نباتات مثل Brugmansia وDatura، وتُستخدم طبيًا بجرعات محدودة لعلاج دوار الحركة، لكنها خارج الاستخدام الطبي ارتبطت بحالات فقدان الوعي والذاكرة وزيادة القابلية للتأثير النفسي.

ومن أكثر ما يثير القلق، بحسب خبراء، أن السكوبولامين قد لا يظهر في الفحوصات المخبرية التقليدية، ما يجعل اكتشاف استخدامه أمرًا بالغ الصعوبة.

وقد أُفرج عن هذه الرسائل ضمن دفعة تضم نحو 3.5 مليون وثيقة نشرتها وزارة العدل الأميركية في 30 كانون الثاني، ضمن التحقيقات المستمرة المرتبطة بقضية إبستين.

ورغم هذه المؤشرات، لم يتم حتى الآن إثبات أن إبستين استخدم هذه المادة فعليًا، ولا يزال دورها المحتمل في أنشطته غير واضح، فيما تستمر التحقيقات في كشف المزيد من التفاصيل حول شبكة علاقاته وأنشطته المثيرة للجدل.

منوعات

الشيطان"...

رسائل

إبستين

اهتمامه

بنبات

يحوّل

البشر

"زومبي"

ويُفقدهم

إرادتهم

بالكامل

LBCI التالي
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:47

مرقص تفقد أرشيف "إذاعة لبنان" ووعد برقمنته كاملاً خلال أشهر

LBCI
فنّ
2026-01-08

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
منوعات
2025-11-26

"أحضري لي البيرة وإلّا"... تهديد تحوّل إلى مشهد مرعب: إليكم ما حصل

LBCI
فنّ
2026-02-11

"إنهم من عبدة الشيطان"... حظر فرقتين لموسيقى الروك في تركيا وأحد المغنّين يؤكد: "أنا أؤمن بالله"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:55

صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!

LBCI
منوعات
15:48

فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

LBCI
منوعات
15:16

الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)

LBCI
منوعات
09:25

مقلاة هوائية تشعل حريقاً مأساوياً في مطعم صيني... ورجل وطفلة بين الضحايا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:34

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة منها أن تبادر إيران إلى شن هجوم عليها

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-19

"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر

LBCI
حال الطقس
01:15

إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:52

ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:45

الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر

LBCI
أخبار لبنان
03:22

سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه

LBCI
أخبار دولية
13:36

الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق

LBCI
أخبار دولية
13:36

الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪؜ على مصروفنا الشهري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:30

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
15:48

فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

LBCI
خبر عاجل
10:08

ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران

LBCI
خبر عاجل
10:13

ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه

LBCI
حال الطقس
01:15

إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
15:16

الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)

LBCI
آخر الأخبار
11:48

الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More