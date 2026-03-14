الضحك في اللحظة الخطأ… ما هو "الضحك العصبي" ولماذا يحدث عندما نشعر بالتوتر؟

2026-03-14 | 08:30
مشاهدات عالية
الضحك في اللحظة الخطأ… ما هو "الضحك العصبي" ولماذا يحدث عندما نشعر بالتوتر؟

قد يحدث أن تضحك في لحظة غير مناسبة تماماً: أثناء موقف محرج، أو عند سماع خبر سيئ، أو حتى خلال حديث جدي. هذا النوع من الضحك قد يبدو غريباً أو محرجاً، لكنه في الواقع رد فعل شائع يُعرف باسم الضحك العصبي.

فالضحك العصبي يحدث غالباً عندما يشعر الشخص بالقلق أو التوتر أو عدم الارتياح، ويكون بمثابة طريقة يحاول بها الدماغ والجسم التعامل مع مشاعر قوية أو مواقف ضاغطة.

ما هو الضحك العصبي؟

الضحك العصبي هو نوع من الضحك يظهر عندما يشعر الإنسان بالقلق أو الضغط النفسي. وعلى عكس الضحك الطبيعي الناتج عن شيء مضحك أو مفرح، فإن هذا الضحك يحدث كوسيلة للتخفيف من التوتر.

وغالباً ما يكون هذا التفاعل لا إرادياً، أي أن الشخص قد لا يستطيع السيطرة عليه حتى لو كان يدرك أن الموقف غير مناسب للضحك.

فعندما يجد الإنسان نفسه في موقف غير مريح، يبحث الدماغ عن وسيلة لتخفيف التوتر الداخلي، ويعمل الضحك العصبي كنوع من "صمام الأمان" لتفريغ المشاعر المكبوتة.

ما الذي يسبب الضحك العصبي؟

هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى هذا النوع من الضحك، أبرزها:

القلق:
قد يضحك الشخص بشكل عصبي قبل إلقاء خطاب أو أثناء انتظار نتيجة امتحان، لأن القلق يجعله يبحث عن وسيلة لتخفيف الضغط.

التوتر:
في المواقف الضاغطة، يمكن للضحك العصبي أن يمنح الشخص لحظة قصيرة من الراحة.

الخوف:
أحياناً يكون الضحك محاولة لإخفاء مشاعر الخوف أو التعامل معها.

الإحراج الاجتماعي:
في المواقف الاجتماعية غير المريحة، قد يلجأ البعض إلى الضحك كوسيلة للتأقلم مع الإحراج.

دور الجسم في هذه الاستجابة

لا يقتصر الضحك العصبي على الجانب النفسي فقط، بل يرتبط أيضاً بردود فعل جسدية. فعند التعرض للتوتر، يفرز الجسم هرمون الأدرينالين الذي يهيئه للاستجابة السريعة للخطر فيما يُعرف بردة فعل "القتال أو الهروب".

وقد يؤدي هذا الاندفاع المفاجئ للطاقة والتوتر إلى ظهور ردود فعل مختلفة، من بينها الضحك العصبي.

تأثيرات الضحك العصبي

رغم أنه رد فعل طبيعي، إلا أن الضحك العصبي قد يكون له تأثيرات مختلفة.

تأثيرات سلبية:

- قد يسبب سوء فهم، إذ قد يعتقد الآخرون أنك لا تأخذ الموقف على محمل الجد.

- قد يؤدي إلى شعور بالإحراج أو انخفاض الثقة بالنفس.

- في بعض الحالات، قد يشير إلى مستويات مرتفعة من القلق أو الضغط النفسي.

تأثيرات إيجابية:

- قد يساعد على تخفيف التوتر موقتاً.

- قد يسهل التواصل مع الآخرين في المواقف الصعبة.

- يمكن أن يكون آلية نفسية للتكيف مع الضغوط.

كيف يمكن التحكم في الضحك العصبي؟

يمكن تقليل هذا النوع من الضحك عبر بعض الخطوات البسيطة، منها:

- التعرف إلى المواقف التي تحفز هذا السلوك.

- ممارسة تقنيات التنفس العميق لتهدئة الجسم.

- استخدام تقنيات التأمل والتركيز الذهني.

- تحسين مهارات التواصل الاجتماعي.

- طلب مساعدة مختص نفسي إذا أصبح الأمر متكرراً أو مزعجاً.

متى يجب طلب المساعدة؟

في معظم الحالات، يعتبر الضحك العصبي رد فعل طبيعي للتوتر. لكن إذا أصبح متكرراً بشكل يسبب الإحراج أو يؤثر في الحياة اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص في الصحة النفسية لتقييم الحالة وتقديم الدعم المناسب.

وفي النهاية، يؤكد الخبراء أن الضحك العصبي ليس علامة على ضعف الشخصية، بل هو استجابة إنسانية طبيعية يحاول من خلالها الدماغ التعامل مع التوتر والمشاعر القوية.

وسط الحرب والدمار... إيرانية تروي تفاصيل حياتها اليومية: قصف وحواجز ... وأمل
مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-03-03

السفارة الأميركية في الكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر بسبب "التوترات الإقليمية"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-31

الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في أحدث احتجاجات ما استفز الشعب

LBCI
أخبار دولية
2026-02-14

ترامب: تغيير نظام الحكم في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-13

إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-03-12

وسط الحرب والدمار... إيرانية تروي تفاصيل حياتها اليومية: قصف وحواجز ... وأمل

LBCI
منوعات
2026-03-12

الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!

LBCI
منوعات
2026-03-12

الكويت تحظر الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد ... وحتى اشعار آخر!

LBCI
منوعات
2026-03-12

من مضيق هرمز... البحارة الفيليبينيون يطلقون صرخة مدويّة: "نريد العودة سالمين"

LBCI
خبر عاجل
07:23

الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح للإخلاء فوراً

LBCI
أخبار دولية
2026-01-16

أكسيوس: رئيس الموساد يصل أميركا لإجراء محادثات حول الوضع في إيران

LBCI
خبر عاجل
03:58

الجيش الاسرائيلي يُنذر: حزب الله يستخدم سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا!

LBCI
خبر عاجل
17:36

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على حي الراهبات في مدينة النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 5 بجروح وما زالت أعمال الإنقاذ مستمرة نظرا إلى وجود مفقودين تحت الأنقاض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:05

الهجوم الأميركي على جزيرة الخرج الإيرانية يفاقم التوتر إقليمياً ورد إيراني في الإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:00

أزمة النزوح تتواصل...وتكثيف الجهود لتأمين احتياجات النازحين في زحلة والبقاع الغربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:56

جولة للـLBCI في النبي شيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:54

غارة إسرائيلية على برج قلاوي في بنت جبيل تُسفر عن 12 شهيداً وجرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:44

مجزرة في النبطية أودت بحياة 7 شهداء من عائلة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:40

إسرائيل وسّعت بنك أهدافها ليشمل البنى التحتية مع استهداف جسر طرفلسيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:37

رؤساء الحكومات السابقون يؤكدون دعمهم لحكومة سلام ويحثون على التصدي للمغامرات العسكرية لحماية لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:33

ضربة ثانية على مبنى في النبعة صباحًا… وتحذير للضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:29

ديرمر يتسلّم إدارة الملف اللبناني بتكليف من نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
10:40

وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات

LBCI
أخبار لبنان
14:01

الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد

LBCI
خبر عاجل
01:09

بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:47

في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:29

الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:31

ماذا عن حركة النزوح؟

LBCI
أخبار لبنان
12:59

أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:55

استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا

