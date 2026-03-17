بيروت
19
o
البقاع
17
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
بعد التوتر: لماذا نشعر بأن الوقت يطول؟ دراسة تكشف مفاجأة عن إدراكنا للوقت
2026-03-17 | 07:36
كشفت دراسة علمية أن التوتر الاجتماعي لا يؤثر فقط على الحالة النفسية والجسدية، بل قد يغيّر أيضاً الطريقة التي ندرك بها الوقت، إذ يميل الأشخاص بعد التعرض لموقف اجتماعي ضاغط إلى الشعور بأن بعض اللحظات تستمر لفترة أطول مما هي عليه في الواقع.
وأوضح الباحثون أن إدراك الوقت يُعد عنصراً أساسياً في الحياة اليومية، من تنظيم النوم والطعام إلى إدارة التفاعلات الاجتماعية المعقدة، إلا أن هذا الإدراك ليس ثابتاً، بل يتأثر بشدة بالسياق النفسي والعاطفي. وقد أظهرت أبحاث سابقة أن المثيرات السلبية أو المخيفة قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ"تشوّه الزمن" أو "تمدد الوقت"، بحيث يبدو الوقت أبطأ أو أطول من وحدته الفعلية.
وفي هذه الدراسة، ركّز الباحثون على التوتر الاجتماعي تحديداً، وهو نوع من الضغط النفسي الناتج عن مواقف تتضمن التقييم من الآخرين أو الخوف من الحكم الاجتماعي، وهو جانب لم يكن قد دُرس بعمق سابقاً في ما يتعلق بإدراك الزمن.
وشملت الدراسة 42 مشاركاً خضعوا لنسخة معدلة من اختبار ترير للتوتر الاجتماعي، وهو اختبار مخبري شائع يُستخدم لاستثارة الضغط النفسي من خلال تكليف المشاركين بإلقاء خطاب أمام كاميرا بعد إبلاغهم بأن أداءهم سيُقيَّم من قبل خبراء. وقبل هذا الاختبار وأثناءه وبعده، جمع الباحثون بيانات تتعلق بإدراك الزمن، إلى جانب قياسات فسيولوجية مثل تخطيط القلب ومؤشرات النشاط العصبي الذاتي المرتبط بالقلب.
وأظهرت النتائج أن المشاركين، بعد التعرض للتوتر الاجتماعي، قدّروا الصور السلبية والإيجابية على أنها استمرت لمدة أطول مقارنة بتقديراتهم قبل التوتر. أما الصور المحايدة، فلم تُظهر التأثير نفسه. وهذا يعني أن الحدث المجهد اجتماعياً يمكن أن يترك أثراً لاحقاً على إدراك الوقت، حتى عندما تكون المثيرات التالية غير مهددة بحد ذاتها.
ورغم أن المشاركين أظهروا مؤشرات جسدية واضحة على التوتر، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وتغيرات في بعض المؤشرات القلبية العصبية، فإن العلاقة بين هذه الاستجابات الفسيولوجية وتشوه إدراك الزمن لم تكن قوية في معظم الحالات. ومع ذلك، رصدت الدراسة بعض الروابط المحدودة، خصوصاً في ما يتعلق بالصور السلبية ذات المدد الزمنية القصيرة جداً.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تدعم جزئياً ما يُعرف بـ"نموذج البروز الداخلي لإدراك الزمن"، وهو نموذج يفترض أن شعور الإنسان بالوقت يتأثر بالعمليات الجسدية الداخلية المرتبطة بالمشاعر والانفعالات.
وخلصت الدراسة إلى أن التوتر الاجتماعي قادر على إرباك الإحساس بالوقت، وجعل بعض اللحظات تبدو أطول، حتى بعد انتهاء الحدث المجهد نفسه، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث لفهم تأثير هذه الظاهرة على السلوك البشري واتخاذ القرار في المواقف الضاغطة.
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
بين قلق الذكور واكتئاب الإناث... دراسة تكشف: هكذا يؤثر توتر الحروب على كيمياء الدماغ!
دراسة جديدة تكشف... التعرّض للتوتر والاكتئاب خلال الحمل يعرّض الأطفال للإصابة بهذه الحالة الصحية!
دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية
"ضباب الحرب" في الدماغ: لماذا نفقد التركيز ونخطئ في أبسط الأمور تحت ضغط الأخبار؟
الضحك في اللحظة الخطأ… ما هو "الضحك العصبي" ولماذا يحدث عندما نشعر بالتوتر؟
وسط الحرب والدمار... إيرانية تروي تفاصيل حياتها اليومية: قصف وحواجز ... وأمل
الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: لدينا خطة للتعامل مع تقليص دول الشرق الأوسط نسبة صادراتها النفطية إلينا
التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري: جولة جديدة من عمليات الوعد الصادق ٤ بدأت فجر اليوم بشكل مركز وموجه
غارة عنيفة على خراج بلدة العدوسية وغارات على جبشيت وجبل الرويس ومدينة النبطية منذ قليل
غارات على القصيبة و شحور والمنطقة الواقعة بين بلدتي جبشيت وحاروف
آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...
اليكم المشهد من صور...
غارات فجرا على اطراف بلدة يحمر - البقاع الغربي...
كاميرا الـLBCI ترصد موقع الغارة التي استهدفت عرب الجل - صيدا
استهداف شقة سكنية في خلدة فجرا... اليكم التفاصيل
هكذا يبدو الوضع في النبطية...
اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان
ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟
لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل
تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…
"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل
توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
