بعد التوتر: لماذا نشعر بأن الوقت يطول؟ دراسة تكشف مفاجأة عن إدراكنا للوقت

كشفت دراسة علمية أن التوتر الاجتماعي لا يؤثر فقط على الحالة النفسية والجسدية، بل قد يغيّر أيضاً الطريقة التي ندرك بها الوقت، إذ يميل الأشخاص بعد التعرض لموقف اجتماعي ضاغط إلى الشعور بأن بعض اللحظات تستمر لفترة أطول مما هي عليه في الواقع.

وأوضح الباحثون أن إدراك الوقت يُعد عنصراً أساسياً في الحياة اليومية، من تنظيم النوم والطعام إلى إدارة التفاعلات الاجتماعية المعقدة، إلا أن هذا الإدراك ليس ثابتاً، بل يتأثر بشدة بالسياق النفسي والعاطفي. وقد أظهرت أبحاث سابقة أن المثيرات السلبية أو المخيفة قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ"تشوّه الزمن" أو "تمدد الوقت"، بحيث يبدو الوقت أبطأ أو أطول من وحدته الفعلية.

وفي هذه الدراسة، ركّز الباحثون على التوتر الاجتماعي تحديداً، وهو نوع من الضغط النفسي الناتج عن مواقف تتضمن التقييم من الآخرين أو الخوف من الحكم الاجتماعي، وهو جانب لم يكن قد دُرس بعمق سابقاً في ما يتعلق بإدراك الزمن.

وشملت الدراسة 42 مشاركاً خضعوا لنسخة معدلة من اختبار ترير للتوتر الاجتماعي، وهو اختبار مخبري شائع يُستخدم لاستثارة الضغط النفسي من خلال تكليف المشاركين بإلقاء خطاب أمام كاميرا بعد إبلاغهم بأن أداءهم سيُقيَّم من قبل خبراء. وقبل هذا الاختبار وأثناءه وبعده، جمع الباحثون بيانات تتعلق بإدراك الزمن، إلى جانب قياسات فسيولوجية مثل تخطيط القلب ومؤشرات النشاط العصبي الذاتي المرتبط بالقلب.

وأظهرت النتائج أن المشاركين، بعد التعرض للتوتر الاجتماعي، قدّروا الصور السلبية والإيجابية على أنها استمرت لمدة أطول مقارنة بتقديراتهم قبل التوتر. أما الصور المحايدة، فلم تُظهر التأثير نفسه. وهذا يعني أن الحدث المجهد اجتماعياً يمكن أن يترك أثراً لاحقاً على إدراك الوقت، حتى عندما تكون المثيرات التالية غير مهددة بحد ذاتها.

ورغم أن المشاركين أظهروا مؤشرات جسدية واضحة على التوتر، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وتغيرات في بعض المؤشرات القلبية العصبية، فإن العلاقة بين هذه الاستجابات الفسيولوجية وتشوه إدراك الزمن لم تكن قوية في معظم الحالات. ومع ذلك، رصدت الدراسة بعض الروابط المحدودة، خصوصاً في ما يتعلق بالصور السلبية ذات المدد الزمنية القصيرة جداً.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تدعم جزئياً ما يُعرف بـ"نموذج البروز الداخلي لإدراك الزمن"، وهو نموذج يفترض أن شعور الإنسان بالوقت يتأثر بالعمليات الجسدية الداخلية المرتبطة بالمشاعر والانفعالات.

وخلصت الدراسة إلى أن التوتر الاجتماعي قادر على إرباك الإحساس بالوقت، وجعل بعض اللحظات تبدو أطول، حتى بعد انتهاء الحدث المجهد نفسه، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث لفهم تأثير هذه الظاهرة على السلوك البشري واتخاذ القرار في المواقف الضاغطة.

LBCI التالي
"ضباب الحرب" في الدماغ: لماذا نفقد التركيز ونخطئ في أبسط الأمور تحت ضغط الأخبار؟
الضحك في اللحظة الخطأ… ما هو "الضحك العصبي" ولماذا يحدث عندما نشعر بالتوتر؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-01-14

ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة

LBCI
صحة وتغذية
08:30

بين قلق الذكور واكتئاب الإناث... دراسة تكشف: هكذا يؤثر توتر الحروب على كيمياء الدماغ!

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-07

دراسة جديدة تكشف... التعرّض للتوتر والاكتئاب خلال الحمل يعرّض الأطفال للإصابة بهذه الحالة الصحية!

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-10

دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:34

"ضباب الحرب" في الدماغ: لماذا نفقد التركيز ونخطئ في أبسط الأمور تحت ضغط الأخبار؟

LBCI
منوعات
2026-03-14

الضحك في اللحظة الخطأ… ما هو "الضحك العصبي" ولماذا يحدث عندما نشعر بالتوتر؟

LBCI
منوعات
2026-03-12

وسط الحرب والدمار... إيرانية تروي تفاصيل حياتها اليومية: قصف وحواجز ... وأمل

LBCI
منوعات
2026-03-12

الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:16

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: لدينا خطة للتعامل مع تقليص دول الشرق الأوسط نسبة صادراتها النفطية إلينا

LBCI
خبر عاجل
07:28

التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري: جولة جديدة من عمليات الوعد الصادق ٤ بدأت فجر اليوم بشكل مركز وموجه

LBCI
خبر عاجل
2026-03-15

غارة عنيفة على خراج بلدة العدوسية وغارات على جبشيت وجبل الرويس ومدينة النبطية منذ قليل

LBCI
آخر الأخبار
08:17

غارات على القصيبة و شحور والمنطقة الواقعة بين بلدتي جبشيت وحاروف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:41

آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...

LBCI
أخبار لبنان
03:12

اليكم المشهد من صور...

LBCI
أمن وقضاء
02:47

غارات فجرا على اطراف بلدة يحمر - البقاع الغربي...

LBCI
أمن وقضاء
02:24

كاميرا الـLBCI ترصد موقع الغارة التي استهدفت عرب الجل - صيدا

LBCI
أمن وقضاء
02:17

استهداف شقة سكنية في خلدة فجرا... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
02:00

هكذا يبدو الوضع في النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

