"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"

لفتت اليونيسف الى أن آلاف العائلات والأطفال الخائفين من الحروب يبحثون عن الأمان في مراكز إيواء مكتظة.

وأكدت اليونيسف أنها "موجودة على الأرض لتقديم الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمياه الآمنة، والمساعدات الطارئة للأطفال والعائلات الأكثر احتياجًا لها".

وشددت اليونيسف على أن "أطفال لبنان لا يحتملون المزيد من الانتظار"، مضيفةً أن "الحاجة ملحّة إلى تكثيف الجهود لتهدئة الوضع ومنع المزيد من الأذى الذي قد يلحق بالأطفال".

ودعت اليونيسف إلى حماية الأطفال في لبنان قائلةً: "يجب حماية الأطفال الآن".

وكانت اليونيسف قد دقّت ناقوس الخطر بشأن وضع الأطفال في لبنان، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على استئناف الحرب بين لبنان واسرائيل.

وصرّح كريستوف بوليراك، رئيس قسم المناصرة والتواصل في اليونيسف لبنان، آنذاك لقناة "فرانس 24"، بأن الأطفال اللبنانيين يعانون من "ندوب نفسية وعاطفية عميقة" تراكمت منذ تصاعد حدة الاشتباكات.

وأضاف أن العديد من الأطفال باتوا "يستوعبون فكرة الموت"، مؤكدًا أن "الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام".