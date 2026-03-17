الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"

2026-03-17 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام&quot;... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: &quot;يجب حماية الأطفال الآن&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"

لفتت اليونيسف الى أن آلاف العائلات والأطفال الخائفين من الحروب يبحثون عن الأمان في مراكز إيواء مكتظة.

وأكدت اليونيسف أنها "موجودة على الأرض لتقديم الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمياه الآمنة، والمساعدات الطارئة للأطفال والعائلات الأكثر احتياجًا لها".

وشددت اليونيسف على أن "أطفال لبنان لا يحتملون المزيد من الانتظار"، مضيفةً أن "الحاجة ملحّة إلى تكثيف الجهود لتهدئة الوضع ومنع المزيد من الأذى الذي قد يلحق بالأطفال".

ودعت اليونيسف إلى حماية الأطفال في لبنان قائلةً: "يجب حماية الأطفال الآن".

وكانت اليونيسف قد دقّت ناقوس الخطر بشأن وضع الأطفال في لبنان، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على استئناف الحرب بين لبنان واسرائيل.

وصرّح كريستوف بوليراك، رئيس قسم المناصرة والتواصل في اليونيسف لبنان، آنذاك لقناة "فرانس 24"، بأن الأطفال اللبنانيين يعانون من "ندوب نفسية وعاطفية عميقة" تراكمت منذ تصاعد حدة الاشتباكات.

وأضاف أن العديد من الأطفال باتوا "يستوعبون فكرة الموت"، مؤكدًا أن "الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام".

 

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More