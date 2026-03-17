"تروما الحرب"... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة

تعد الحروب من أقسى التجارب التي قد يمر بها الإنسان، إذ لا تقتصر آثارها على الدمار المادي فحسب، بل تمتد لتحدث شروخاً عميقة في النفس البشرية تُعرف بـ "صدمة الحرب" التي لا تصيب المحاربين في الجبهات فقط، بل تمتد لتشمل المدنيين.وأوضح تقرير نشره مركز "كروس ويندز" (Crosswinds) المتخصص، أن أعراض هذه الصدمة تظهر في سلوكيات يومية قد تبدو غامضة للبعض، ومن أبرزها "اليقظة المفرطة"، حيث يظل الدماغ في حالة استنفار دائم وتوتر شديد تجاه أي صوت مفاجئ، بالإضافة إلى الكوابيس المتكررة واسترجاع الأحداث الأليمة التي تجعل الشخص يعيش لحظة الخطر مراراً وتكراراً.وأشار التقرير إلى أن أثر الصدمة يمتد ليطال القدرات الذهنية، مسبباً تشتتاً في التركيز وضبابية في الذاكرة، بالإضافة إلى "الانفصال العاطفي"، حيث يميل المصابون إلى العزلة أو الشعور بالخدر تجاه محيطهم كآلية دفاعية لا إرادية للهرب من الألم النفسي.وفي سياق الحلول، شدد المختصون على أن التعافي من صدمات الحروب ليس مستحيلاً، ولكنه يتطلب رحلة علاجية طويلة تعتمد على العلاج المعرفي السلوكي، والدعم الاجتماعي، وإعادة ضبط نمط الحياة.وخلص الخبراء إلى أن الاعتراف بوجود "صدمة الحرب" هو الخطوة الأولى والأساسية نحو الشفاء، مؤكدين أن الصمت عن هذه الأوجاع هو عدو خفي يهدد مستقبل المجتمعات الخارجة من النزاعات.