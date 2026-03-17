الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"تروما الحرب"... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة

منوعات
2026-03-17 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تروما الحرب&quot;... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"تروما الحرب"... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة

تعد الحروب من أقسى التجارب التي قد يمر بها الإنسان، إذ لا تقتصر آثارها على الدمار المادي فحسب، بل تمتد لتحدث شروخاً عميقة في النفس البشرية تُعرف بـ "صدمة الحرب" التي لا تصيب المحاربين في الجبهات فقط، بل تمتد لتشمل المدنيين.

وأوضح تقرير نشره مركز "كروس ويندز" (Crosswinds) المتخصص، أن أعراض هذه الصدمة تظهر في سلوكيات يومية قد تبدو غامضة للبعض، ومن أبرزها "اليقظة المفرطة"، حيث يظل الدماغ في حالة استنفار دائم وتوتر شديد تجاه أي صوت مفاجئ، بالإضافة إلى الكوابيس المتكررة واسترجاع الأحداث الأليمة التي تجعل الشخص يعيش لحظة الخطر مراراً وتكراراً.

وأشار التقرير إلى أن أثر الصدمة يمتد ليطال القدرات الذهنية، مسبباً تشتتاً في التركيز وضبابية في الذاكرة، بالإضافة إلى "الانفصال العاطفي"، حيث يميل المصابون إلى العزلة أو الشعور بالخدر تجاه محيطهم كآلية دفاعية لا إرادية للهرب من الألم النفسي.

وفي سياق الحلول، شدد المختصون على أن التعافي من صدمات الحروب ليس مستحيلاً، ولكنه يتطلب رحلة علاجية طويلة تعتمد على العلاج المعرفي السلوكي، والدعم الاجتماعي، وإعادة ضبط نمط الحياة.

وخلص الخبراء إلى أن الاعتراف بوجود "صدمة الحرب" هو الخطوة الأولى والأساسية نحو الشفاء، مؤكدين أن الصمت عن هذه الأوجاع هو عدو خفي يهدد مستقبل المجتمعات الخارجة من النزاعات.

المصدر
 

آخر الأخبار

منوعات

الحرب"...

كابوس

يلاحق

الناجين

الأماكن

الآمنة

"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-04

وزارة الداخلية القطرية تؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية والبقاء في الأماكن الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة

LBCI
آخر الأخبار
17:42

الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار وندعو المواطنين والمقيمين الى الهدوء والتوجه الى أماكن آمنة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

اليونيسف: الأطفال والمدارس محميون بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون المدارس أماكن آمنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:30

"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"

LBCI
منوعات
08:34

"ضباب الحرب" في الدماغ: لماذا نفقد التركيز ونخطئ في أبسط الأمور تحت ضغط الأخبار؟

LBCI
منوعات
07:36

بعد التوتر: لماذا نشعر بأن الوقت يطول؟ دراسة تكشف مفاجأة عن إدراكنا للوقت

LBCI
منوعات
2026-03-14

الضحك في اللحظة الخطأ… ما هو "الضحك العصبي" ولماذا يحدث عندما نشعر بالتوتر؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
11:22

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني - قضاء صيدا ومعلومات أولية عن وقوع إصابات

LBCI
آخر الأخبار
18:07

فرانس برس: دوي انفجارات قوية في دبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

اليونيسف للـLBCI: الأطفال يدفعون ثمن هذه الحروب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

دفعة أولى من المحكومين السوريين سلمهم لبنان إلى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أزمة النزوح تتفاقم… والحكومة تستنجد بأصدقاء لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في التهجير لا عيد فطر... فقط ذكريات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

اغتيالات كبيرة تهزّ إيران… لاريجاني وآخرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

اد غبريال للـLBCI: خطوتان أساسيتان على الجيش اللبنانيّ والحكومة أن يقوما بهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في لبنان... طرح التفاوض أمام اكثر من عقدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

ضربات طالت مناطق عديدة اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

متري للـLBCI: التنسيق الامني بين لبنان وسوريا مستمر بشكل شبه يومي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
خبر عاجل
12:37

قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
13:33

جنبلاط تلقى اتصالا من بري ورسالة من الرئيس الفلسطيني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More