البيت الأبيض يتحوّل إلى حلبة قتال… ترامب يحتفل بعيده الـ80 بطريقة غير مسبوقة

احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بعيد ميلاده الثمانين بتنظيم عرض غير مسبوق لرياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC) في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور آلاف المتفرجين وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء الإدارة والكونغرس.

ويأتي الحدث ضمن فعاليات أوسع مرتبطة بالذكرى الـ250 لتوقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة، لكنّه اكتسب طابعًا احتفاليًا شخصيًا لترامب.

ويأتي الاحتفال في وقت يواجه فيه ترامب تحديات سياسية متزايدة، أبرزها استمرار الحرب مع إيران، في ظل مساعٍ للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع، إضافة إلى قضايا داخلية أثارت جدلًا، من بينها إزالة اسم ترامب من أحد المرافق في مركز كينيدي بعد قرار قضائي.

كما تزامن الحدث مع تراجع معدلات تأييده في استطلاعات الرأي، وسط استمرار النقاش بشأن حالته الصحية وقدرته على مواصلة أداء مهامه.

ويُعد تنظيم عرض قتالي داخل البيت الأبيض خطوة غير مألوفة في تاريخ الرئاسة الأميركية، وتعكس أسلوب ترامب الذي لطالما ارتبط بالعروض الجماهيرية والفعاليات ذات الطابع الاستعراضي.

وفي المقابل، يرى منتقدون أنّ الحدث يصرف الأنظار عن ملفات أكثر إلحاحًا، مثل الحرب، وارتفاع أسعار الوقود، والمخاوف المتعلقة بالتضخم والأوضاع الاقتصادية.

وأفادت وكالة " أسوشييتد بريس " بأنّ شركة UFC تولت تمويل الحدث، فيما سخّرت جهات حكومية موارد كبيرة لتأمينه وتنظيمه.

كما أعلنت شركة استثمار في العملات الرقمية مرتبطة بعائلة ترامب عن تقديم مكافآت مالية للفائزين في النزالات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تداخل المصالح التجارية الخاصة مع الفعاليات الرسمية.

ورغم الانتقادات، يؤكد البيت الأبيض أنّ المناسبة تمثل احتفالًا وطنيًا واستثنائيًا يعكس طبيعة المناسبة التاريخية.