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لكزس تطلق RZ500e الكهربائية بالكامل في أسواق الشرق الأوسط

منوعات
2026-06-17 | 07:11
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لكزس تطلق RZ500e الكهربائية بالكامل في أسواق الشرق الأوسط
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لكزس تطلق RZ500e الكهربائية بالكامل في أسواق الشرق الأوسط

أعلنت لكزس عن إطلاق طرازها الجديد كليًا RZ500e في منطقة الشرق الأوسط، لتسجّل أول حضورٍ لـمركبة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية تعمل بالبطارية (BEV) من لكزس في المنطقة، بعد أن طورت هذا الطراز من الصفر ليصبح مركبة كهربائية بالكامل، وذلك في محطةٍ مفصلية ضمن مسيرة توجه الشركة نحو تعزيز الطرازات الكهربائية، مجسِّدةً المرحلة التالية من استراتيجية Lexus Electrified والتزامها التام بتحقيق الحياد الكربوني.
الطراز الجديد يأتي في إطار توجه لكزس للاعتماد على الطاقة الكهربائية في فئة الفخامة بإطلاق الطراز RX400h عام 2005، وهي ما تزال ماضيةٌ في موازنة أداء القيادة والمسؤولية البيئية؛ حيث يعمق الطراز RZ500e اليوم هذه الفلسفة الخاصة بالمركبات الرياضية متعددة الاستعمالات الكهربائية بالكامل، وأصبحت من أبرز ما يميز علامة لكزس مع تصميمٍ مؤثّرٍ مدعومٍ بتقنياتٍ كهربائيةٍ متقدّمة.
يوفر الطراز RZ500e الجديد منظومةً كهربائيةً تعمل بالبطارية (BEV) معادٌ تصميمها بالكامل، ومنصةً تتميز بديناميكياتٍ مُحسَّنةٍ ترتقي بالثبات والاستجابة، إلى جانب نظام دفعٍ رباعي متقدم، لتساهم كل هذه التحسينات في تعزيز مفهوم القيادة "The Natural" وتعميق الإحساس الفريد بالمتعة خلف المقود، ذلك الإحساس الذي يُعرَف بـ "بصمة قيادة لكزس".

وبمناسبة إطلاق الطراز RZ الجديد، صرح كبير مهندسي لكزس إنترناشيونال، قائلًأ "لكزس ملتزمةٌ بصقل تقنيات التحوّل الكهربائي التي ترتقي بمتعة القيادة وتتيح تجارب قيادة جديدةٍ ومثيرة. وفي مركز تويوتا التقني – شيموياما (TTC S)، يعمل المهندسون مع السائقين المحترفين على مسارات اختبارٍ تحاكي أكثر ظروف الطرق تطلّبًا بهدف صقل أداء المركبة بدقّةٍ صارمة. ولكزس اليوم عازمةٌ على المضي في تعزيز تجربة قيادتها المميّزة عبر مواءمةٍ ذكيةٍ تجمع المكوّنات العصرية والبرمجيات المتقدّمة في تجربةٍ سلسةٍ ومميزة.

وفي قلب RZ500e منظومةٌ كهربائيةٌ تعمل بالبطارية (BEV) جديدةٌ بالكامل، تطويرها لتواكب الأداء الفريد لهذه الفئة، وتضمّ بطارية ليثيوم-أيون عالية السعة طُوِّرت حديثًا بتحسين الخلايا وزيادة عددها ما يتيح دمج محركات كهربائية عالية القدرة والمحور الكهربائي المطوّر (eAxle) الذي يتميّز بكفاءةٍ أعلى للعاكس. والنتيجة؛ قدرة محركٍ أعلى بكثير، وكفاءة طاقةٍ محسّنة، وخفضٌ لفواقد القدرة في مختلف أجزاء المنظومة.

ومن جانبٍ آخر، تم رفع سعة حزمة البطارية وتحسين بنيتها بهدف إطالة مدى القيادة ومنح العملاء قدرًا أعلى من راحة البال سواءً في المشاوير اليومية أو الرحلات الطويلة. كذلك، تُعزِّز تحسينات الشاحن المدمج بالمركبة ووظائف الشحن عملية التزوّد بالطاقة، لتقلص زمن الشحن وتزيد سهولة الاستخدام بشكلٍ عام. وبتحسين خصائص البطارية وأنظمة التبريد واستراتيجيات التحكم بالشحن، تضمن لكزس توفير الأداء والعملانية اللذان يلائمان أساليب القيادة المعاصرة في الطرازRZ500e. 

إضافةً إلى ذلك، تعتمد منظومة الدفع الكهربائي بالبطارية (BEV) بنيةَ تبريدٍ مائي تدعم استدامة الأداء والحفاظ على الاستقرار الحراري بنفس الوقت. ومن خلال إعادة تقييمٍ شاملةٍ لسعة البطارية وبنيتها، وأنظمة الشحن، فقد نجحت لكزس في تقديم تسارعٍ أقوى وكفاءة طاقةٍ أعلى يعزّزان مكانة RZ للارتقاء بأداء وموثوقية هذا الطراز الفاخر الكهربائي المدفوع بالبطارية.

وإلى جانب تطوير منظومة الدفع، رفعت لكزس مستوى تجربة القيادة عبر إدخال تحسيناتٍ دقيقةٍ على منصة e‑TNGA المخصّصة حصريًا للمركبات الكهربائية العاملة بالبطارية، حيث تعتمد هذه الهندسة تثبيت البطارية أسفل أرضية الهيكل لخلق مركز ثقلٍ منخفضٍ يعزّز الثبات، ويُحسّن توازن الهيكل، ويحسن دقة التحكم الديناميكي دون المساومة على راحة الركاب.

وقد عملت لكزس على تعزيز صلابة الطراز الجديد لتحسين ثبات المركبة ودقة التوجيه، فقد جرى تدعيم الأجزاء الإطارية الموصولة وتقوية وصلات الألواح لرفع صلابة هيكل المركبة. كذلك، تم تعزيز منطقة حامل المبرّد والبنية الخلفية للهيكل للحدّ من تشوّه الالتواء ليعزز استقرار المركبة على الخط المستقيم، ويوفر استجابةً أدقّ للتوجيه. وتُتيح هذه التحسينات لمكوّنات نظام التعليق قدرًا أعلى من الدقّة، ليحصل السائق على تحكّمٍ أعلى وثقةٍ أكبر خلف المقود.

وفي صميم الشخصية الديناميكية للطراز RZ500e يبرز تطوّر نظام الدفع بكامل العجلات DIRECT4 من لكزس، والذي يضم محرّكاتٍ عالية المخرجات تعمل مع محورٍ كهربائيٍ مطوَّر (eAxle) يتميّز بكفاءةٍ أعلى للعاكس عند المحورين الأمامي والخلفي، بينما يتم توزيع العزم للحصول على تماسكٍ وثباتٍ فائقين، حيث يُعدَّل العزم ديناميكيًا للحدّ من الاهتزاز الطولي (Pitching) عند التسارع والانطلاق في خطٍ مستقيمٍ، ليوفر استجابةٍ مباشرة وانسيابية. أما في المنعطفات، فيحسن النظام توزيع العزم تبعًا لسرعة المركبة وزاوية التوجيه وظروف القيادة لضمان تتبّعٍ دقيق للمسار وتسارعٍ مستقر عند الخروج من المنعطف.
 


وضمن أهم ميزات "بصمة قيادة لكزس"، يعزّز نظام التوجيه DIRECT4 الانسجام بين السائق والمركبة عبر الاستجابة الدقيقة لمدخلات السائق، كما يُسهم تكامل هذا النظام مع نظام الإدارة المتكاملة لديناميكيات المركبة (VDIM) في تعزيز الاستقرار ورفع كفاءة المناورة في حالات الطوارئ، ما يمنح السائق الثقة في المركبة مهما كانت ظروف الطريق.

والطراز RZ500e يتميز أيضًا بهدوءٍ استثنائي، وهي سِمةٌ فارقة لمركبات لكزس الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV). وانطلاقًا من فلسفة الضيافة اليابانية "أوموتيناشي"، تعتمد لكزس حزمةً متكاملةً لخفض الضجيج لمنح هذا الطراز مقصورةً هادئةً وراقية؛ وذلك عبر هيكلٍ سفليٍ مُغطًى بالكامل، وغطاء محركٍ مُحكم الإغلاق، وزجاجٍ عازل للضجيج، ومواد عزلٍ للصوت، إلى جانب عوازل صوتية إضافية في أرضية الجزء الخلفي للحدّ من تسرّب الضوضاء الخارجي. أيضًا، تم اعتماد مادة لاصقة عالية التخميد على أرضية الهيكل لتقليل الاهتزازات، وتم كذلك توزيع مواد ماصّة للصوت بشكلٍ مدروس في أنحاء المقصورة لكبح الضجيج الناتج عن الرياح والطريق. والنتيجة، أجواء داخلية هانئة تعزّز راحة السائق، وتجعل الركّاب يلمسون سلاسة الأداء الكهربائي بوضوح.

ويعكس التصميم الخارجي للطراز RZ500e تطوّر فلسفة لكزس في تصميم هذه الفئة نحو مفهوم "الجسم المغزلي Spindle Body"، ليقدّم مظهرًا انسيابيًا يبرز الأداء والأناقة معًا، في حين تتحد الخطوط المنحوتة مع السطح الخارجي للمركبة لتمنحها حضورًا جريئًا ومتقدّمًا على الطريق.

وداخل المقصورة، يوفر الطراز RZ500e أجواء راقية ومفتوحة، تركز على الراحة والعملانية. كما يركز تخطيط المقصورة على الفخامة العصرية والتشغيل البديهي الذي يساعد على تقديم تجربة قيادة هادئة. أما المواد المختارة بعناية مع العزل الصوتي المتقدم، فتسهم في توفير مقصورةٍ راقيةٍ تنسجم مع مبادئ لكزس المهنية.


ولضمان أقصى درجات الراحة التي تلائم مناخ المنطقة، يعتمد طراز RZ500e نظام تكييفٍ بمعايير حصرية خاصةٍ بأسواق الشرق الأوسط مع زجاجٍ مجهزٍ بخصائص حجب/قطع الأشعة تحت الحمراء (IR‑cut) للحدّ من تسرب الحرارة، إلى جانب نظام تهوية للمقاعد يعزز راحة الركّاب، وصولًا لأداء تبريدٍ مستقرٍ حتى في بيئات القيادة عالية الحرارة، ما يعزّز ملاءمة RZ لظروف القيادة في مختلف أنحاء المنطقة.

وباعتبارها أول مركبة رياضيةٍ متعددة الاستعمالات كهربائيةٍ تعمل بالبطارية (BEV) من لكزس تُطرح في أسواق الشرق الأوسط، RZ500e لا تعد طرازًا جديدًا في أسواق الشرق الأوسط وحسب؛ بل علامة فارقةً على تطوّر لكزس وسعيها لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني مع الحفاظ على السمات العاطفية والديناميكية التي تُعرّف هوية العلامة. وبالجمع بين منظومة BEV مُعاد تصميمها بالكامل، وأُسُس قيادة مُحكَمة، وتحكّمٍ متقدّم بالدفع على العجلات الأربع، ومستوى هدوءٍ استثنائي، تعد RZ500e علامةً فارقةً في مسيرة لكزس باعتبارها قفزةً فريدةً في عالم المركبات الكهربائية.

ومع طرح الطراز RZ500e اليوم، تدشن لكزس في الشرق الأوسط فصلًا جديدًا مبهرًا من استراتيجيةLexus Electrified؛ حيث ترتقي التقنيات الكهربائية المتقدّمة بالأداء، وتزيد متعة القيادة، وتُسهم في مستقبلٍ أكثر استدامةٍ لكوكبنا.
 

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