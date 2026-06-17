شوارع تتحول إلى أنهار… فيضانات مفاجئة تضرب جنوب إسبانيا (فيديو)

شهدت مدينة خايين في جنوب إسبانيا فيضانات مفاجئة وعنيفة بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، ما أدى إلى تحول الطرق إلى مجاري مائية جارفة، الأمر الّذي تسبب بفوضى واسعة داخل المدينة والمناطق المجاورة.



وأظهرت مقاطع مصورة أشخاصًا وهم يجرفهم تيار المياه في الشوارع، بينما تعطلت حركة السيارات وسط تدفق المياه الذي غمر المركبات وأجبر السكان على طلب المساعدة، في وقت تسببت فيه السيول في فيضانات داخل مواقف سيارات ومبانٍ تحت الأرض.



وقالت هيئة الأرصاد الإسبانية إنّ المنطقة شهدت تساقطًا كثيفًا للأمطار خلال فترة قصيرة للغاية، ما أدى إلى انهيار أنظمة تصريف المياه وحدوث سيول مفاجئة، دفعت السلطات إلى رفع مستوى التحذير إلى اللون البرتقالي وإصدار تنبيهات عاجلة للسكان بتجنب التنقل غير الضروري.



ورغم شدة العاصفة التي استمرت نحو 20 دقيقة فقط، فقد تسببت في أضرار كبيرة وارتباك واسع، فيما أكدت فرق الطوارئ عدم تسجيل إصابات خطيرة حتى الآن، وسط استمرار التحذيرات من احتمال تكرار الأمطار الغزيرة في مناطق أخرى من إسبانيا خلال الأيام المقبلة.