مع بداية الصيف… لماذا يختارك البعوض أكثر من غيرك؟

مع اقتراب الصيف، يعود الرعب الذي ينتاب الكثيرون إثر تكاثر لدغات البعوض، خصوصاً أثناء النوم.



ومن الملحوظ أنّ البعوض ينجذب لأشخاص محدّدين أكثر من غيرهم، إذ أثبتت الأبحاث أنّ هذا الانجذاب ليس صدفةً بل يعود الى أسباب علمية دقيقة.



وتشمل عوامل جذب البعوض بشكل أساسي درجة حرارة الجسم والرائحة المنبعثة منه، فضلاً عن كمّيّة ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من كلّ فرد.



وكشف العالم السويدي ريكارد اينييل لـ "وكالة الصحافة الفرنسية" أنّ البعوض يبدأ بشمّ رائحة الإنسان عن بعد 10 أمتار وينجذب أكثر بفضل كمّيّة ثاني أكسيد الكربون. أمّا عند اقترابه من الشخص، فيزيد انجذابه حسب حرارة الجسم ورطوبته.



ونفى المتخصّص بعلم الحشرات الطبية لدى "معهد أبحاث التطوّر" فريدريك سيمار الخرافات الشائعة حول انجذاب البعوض لزمرة دم محدّدة أو للون البشرة أو العيون أو الشعر.



وأظهرت دراسة حديثة أنّ البعوض ينجذب للبشر بناءً على مزيج من الروائح التي تنتجها ميكروبيوتا الجسم.



ومن بين مئات المركّبات، حدّد الباحثون 27 مركّباً تجذب بعوض "الزاعجة المصرية".



وتبين أن النساء الأكثر عرضة للّدغ، ومن بينهن الحوامل، يفرزن كمّيّاتٍ أعلى من مركّب جلدي يُدعى "1-أوكتين-3-أول" أو كحول الفطر، حيث تكفي زيادة صغيرة منه لجذب البعوض بشكل ملحوظ.



كما يمكن لشرب البيرة أو الجعة أن يزيد من جاذبية البشر لبعوض الأنوفيلة الناقل للملاريا، بمعدل 1.35 مرة، وذلك لأنّ الكحول يرفع درجة حرارة الجسم، ويزيد زفير ثاني أكسيد الكربون، ويغيّر رائحة الجلد.



وتكتسب هذه الأبحاث أهمية كبرى مع توسّع انتشار البعوض إلى مناطق جديدة بسبب تغيّر المناخ.



ولتجنّب اللدغات، يُنصح بارتداء ملابس فضفاضة تغطّي الجسم، واستخدام شبكات الوقاية ومستحضرات الطرد، مع التقليل من تناول الكحول والوجبات الثقيلة.