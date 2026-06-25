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وفاة مشجّع أردني في الـ15 من عمره... وعائلته: "ترحّمنا عليه من دون أن نعلم أنّه ابننا"
منوعات
2026-06-25 | 05:31
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وفاة مشجّع أردني في الـ15 من عمره... وعائلته: "ترحّمنا عليه من دون أن نعلم أنّه ابننا"
خيّمت أجواء من الحزن على الشارع الأردني بعد حادثة مأساوية أسفرت عن وفاة المشجّع زيد الدماسي، البالغ من العمر 15 عاماً، إثر تدافع جماهيري في العاصمة عمّان أثناء توجّهه لمتابعة مباراة المنتخب الأردني ونظيره الجزائري.
وكان الفتى الراحل بين آلاف المشجعين الذين تجمّعوا في الساحة الهاشمية المجاورة للمدرج الروماني، حيث نُصبت شاشات عملاقة لمتابعة مباريات كأس العالم. وأدّى الاكتظاظ الشديد وتدفّق الحشود إلى وقوع تدافع كبير، ما تسبّب بإصابته بضيق حاد في التنفّس، قبل أن يفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى، فيما سُجّلت تسع إصابات أخرى بين المشجعين.
وفي تفاصيل مؤثرة رواها والد الفقيد، يوسف الدماسي، انقطع الاتصال بزيد عشية المباراة، ما دفع العائلة إلى البحث عنه لساعات طويلة.
وقال الأب: "قرأنا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة شاب مجهول الهوية بسبب التدافع وضيق التنفس في الساحة الهاشمية، وترحّمنا عليه من دون أن نعلم أنه ابننا، فيما كانت الجهات المعنية تحاول تحديد هويته بعد نقله إلى المستشفى".
وأضاف أنّ الصدمة وقعت بعد نحو 12 ساعة من اختفاء زيد، عندما تعرّفت عمته إلى صورته المتداولة، لتكتشف العائلة أنّ الشاب المتوفى هو ابنها.
وكان زيد قد وثّق لحظاته الأخيرة بمقطع فيديو نشره قبل دخوله موقع التجمع، عبّر فيه عن حماسه الكبير للأجواء الجماهيرية قائلاً: "إذا أجواء البلد مش هيك... ما بدي إياها".
وأثارت الحادثة موجة واسعة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب كثيرون بمراجعة إجراءات تنظيم الحشود وتأمين السلامة العامة خلال الفعاليات الجماهيرية الكبرى، خصوصاً بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت حجم الاكتظاظ وحالات الإغماء والتدخل السريع لفرق الدفاع المدني والإسعاف.
المصدر
منوعات
مشجّع
أردني
الـ15
عمره...
وعائلته:
"ترحّمنا
ابننا"
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