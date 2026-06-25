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"الرجولة" تحت المجهر... لهذه الأسباب يجد الرجال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم

منوعات
2026-06-25 | 07:37
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&quot;الرجولة&quot; تحت المجهر... لهذه الأسباب يجد الرجال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم
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"الرجولة" تحت المجهر... لهذه الأسباب يجد الرجال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم

شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بما يُعرف بـ"العزلة العاطفية لدى الرجال"، وهي ظاهرة ترتبط بصعوبة التعبير عن المشاعر وإظهار الهشاشة الإنسانية نتيجة الصور النمطية التي تفرضها المجتمعات على مفهوم الرجولة.

وفي محاولة لكسر هذه الصورة التقليدية، يسلّط كتاب "الرجال الأميركيون" (American Men) للمؤلف جوردان ريتر كون الضوء على حياة أربعة رجال يصارعون مفهوم الرجولة بمختلف أبعاده، مقدّماً نموذجاً للعيش كإنسان متكامل بدلاً من الانقسام بين توقعات المجتمع والحقيقة الذاتية.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، تحدّث المؤلف عن الآليات التي تساعد الرجال على الانفتاح عاطفياً وتجاوز مشاعر الخزي والغضب المرتبطة بإظهار الضعف.

وأوضح أنّ الرجال يحتاجون غالباً إلى مساحة آمنة وإحساس بالثقة للتعبير عن مشاعرهم والتخفيف من مخاوفهم وصمتهم الطويل. وأشار إلى أنّ بناء هذه الثقة يتطلّب وجود مستمع متفهّم يُبدي اهتماماً حقيقياً بعيداً من الأحكام المسبقة أو الإدانة.

وأضاف أنّ البيئات الدينية، وجلسات العلاج النفسي، وحتى اللقاءات الاجتماعية العفوية، قد تتحول إلى مساحات داعمة إذا توافرت الشجاعة لطرح الأسئلة الصادقة والاستماع بعمق.

كما أكّد كون أنّ تجربة البوح بالمشاعر لا تكون إيجابية دائماً، مشيراً إلى أنّ بعض الرجال قد يواجهون ردود فعل غير داعمة عند التعبير عن معاناتهم. واستشهد بقصة أحد أبطال كتابه الذي واجه ردّ فعل سلبياً من معالجه النفسي عندما تحدّث عن جروح طفولته، لكنه واصل البحث عن الدعم حتى وجده.

ودعا المؤلف إلى تعزيز التواصل مع الرجال في العائلة وأماكن العمل والمجتمع، وعدم الاكتفاء بالسؤال عن أحوالهم خلال الأزمات فقط، بل الاستمرار في متابعتهم ودعمهم على المدى الطويل، خصوصاً بعد تجارب صعبة كفقدان الأحبة أو الطلاق أو فقدان العمل.

وشدّد على أهمية الاستماع من دون التسرّع في تقديم الحلول أو تغيير موضوع الحديث، لأنّ منح الشخص مساحة للتعبير قد يكون أكثر فائدة من أي نصيحة مباشرة.

أما عن ارتباط الغضب بالتعبير العاطفي لدى الرجال، فأوضح كون أنّ كثيرين يلجأون إليه كوسيلة دفاعية للحفاظ على شعورهم بالسيطرة، لأنّه غالباً ما يُنظر إليه باعتباره العاطفة الأكثر قبولاً اجتماعياً لدى الذكور.

وأشار إلى أنّ الغضب يخفي في كثير من الأحيان مشاعر أعمق، مثل الخوف أو الحزن أو الشعور بالرفض، ما يستدعي فهماً أكبر للنفس وممارسة الرعاية الذاتية.

وفي ختام حديثه، أكّد مؤلف "الرجال الأميركيون" أنّ القوة الحقيقية لا تكمن في كبت المشاعر، بل في مشاركة القصص الإنسانية والشعور بالترابط مع الآخرين، داعياً الآباء إلى تعليم أبنائهم أنّ الخوف وعدم الثقة بالنفس والصراعات الداخلية هي تجارب إنسانية طبيعية، وأنّ أهم رسالة يمكن إيصالها للرجل هي أنّه ليس وحده في هذه المواجهة.

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