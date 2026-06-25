"الرجولة" تحت المجهر... لهذه الأسباب يجد الرجال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم

90 دقيقة متجمّداً من أجل الكونغو... قصة المشجّع الأكثر غرابة في المونديال

90 دقيقة متجمّداً من أجل الكونغو... قصة المشجّع الأكثر غرابة في المونديال

وفاة مشجّع أردني في الـ15 من عمره... وعائلته: "ترحّمنا عليه من دون أن نعلم أنّه ابننا"