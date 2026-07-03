اتفاقية رائدة بين جامعة الروح القدس – الكسليك وشركة الدكاش للزراعة: 1200 متر مربع للزراعة المحمية الحديثة (صور)

وقّعت جامعة الروح القدس – الكسليك ممثلة برئيسها الأب جوزف مكرزل، اتفاقية تعاون مع شركة الدكاش للزراعة (Daccache Agriculture) ، ممثلة برئيسها النائب شوقي الدكاش، وجمعية "أرضنا"، ممثلة بمديرتها التنفيذية السيدة تانيا الدكاش، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار الزراعي، من خلال إنشاء وتشغيل منشأة دفيئة متطورة داخل حرم الجامعة في الكسليك، تحمل اسم والديه جرجي وتريز الدكاش.

وتنص الاتفاقية على تصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل منشأة دفيئة حديثة (Modern Greenhouse facility) ، تمتد على مساحة تقارب 1200 متر مربع، وتدمج أنظمة زراعية متطورة وتقنيات حديثة للتحكم بالمناخ. وتشمل المنشأة مساحات زراعية تدعم أنظمة زراعة متنوعة، مثل الزراعة المائية، والزراعة على الركائز، والزراعة العمودية العالية الأسلاك، والزراعة في التربة، إلى جانب أنظمة متقدمة لإدارة التحكم بالمناخ ومراقبته، بما يضمن توفير بيئة مثالية للإنتاج الزراعي. كما تشمل مساحات مخصصة لاستقبال الزوار والأنشطة التعليمية، إلى جانب قاعة متعددة الاستخدامات تضم مساحات مفتوحة للدراسة، ومكتبًا إداريًا، ومتجرًا زراعيًا صغيرًا أو مساحة مخصصة للعرض والتوعية الزراعية.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية جامعة الروح القدس – الكسليك الرامية إلى تطوير البنية التحتية البحثية وتعزيز التعليم التطبيقي، عبر توفير مختبر حيّ يتيح للطلاب والباحثين اكتساب الخبرات العملية في أحدث التقنيات الزراعية المستدامة، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الزراعي.



الأب مكرزل

استهلّ رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزف مكرزل كلمته مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا أن المناسبة تتجاوز توقيع اتفاقية تعاون، لتجسّد شراكة متجذّرة في عمق تاريخ لبنان وتراثه. وأشار إلى أن الوجدان المسيحي الماروني قام على ثلاث ركائز: الصلاة والإيمان والعمل، وهي القيم التي جسّدها الرهبان بتحويلهم الجبال الوعرة إلى أرض منتجة بفضل إيمانهم وتعبهم اليومي وجهودهم.

ولفت إلى أن هذا الإرث لا يزال مستمرًا اليوم من خلال نماذج تحمل الرسالة نفسها، وفي مقدّمها الأستاذ شوقي الدكاش، الذي اعتبره مثالًا للإنسان المؤمن المرتبط بأرضه وعمله. وأوضح أن الاتفاقية ليست مجرد تعاون مع شركة، بل امتداد لتراث ماروني عريق ورسالة متواصلة عبر الأجيال، تقوم على العلاقة الأصيلة مع الأرض والإيمان بالله.

وختم الأب مكرزل معربًا عن اعتزاز الجامعة بهذه الشراكة، وبالأستاذ شوقي الدكاش وعائلته، لما يجسدونه من قيم الإيمان والعمل والالتزام التي تشكّل جوهر رسالة الجامعة ورؤيتها.

النائب الدكاش

من جهته، أعرب النائب شوقي الدكاش عن تأثره بتوقيع اتفاقية التعاون مع جامعة الروح القدس – الكسليك، واصفًا المناسبة بأنها "لحظة مؤثرة" تجمعه بعائلته وأصدقائه وكل من رافقه في مسيرته.

وأكد أن الرهبانية اللبنانية المارونية انطلقت من التمسك بالأرض والإيمان، وأسهمت في ترسيخ صمود اللبنانيين في أرضهم، مشيدًا بالدور الذي تؤديه اليوم في المجتمع، من خلال مؤسساتها، لا سيما جامعة الروح القدس – الكسليك التي حققت تطورًا أكاديميًا وبحثيًا ملحوظًا يضعها في مصاف الجامعات العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن شركة الدكاش للزراعة بدأت بحلم صغير قبل أن تصبح منافسًا لكبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الزراعية، معتبرًا أن الشراكة مع الجامعة تهدف إلى نقل هذه الخبرات إلى الطلاب وتمكينهم من مواكبة أحدث التقنيات في القطاع الزراعي. واعتبر أن المشروع المشترك سيشكل منصة متقدمة لإعداد طلاب قادرين على المنافسة عالميًا في مجالات الزراعة الحديثة.

وختم الدكاش بالتأكيد أن العلم والمعرفة والابتكار تشكل ركائز النهوض بلبنان، مشددًا على أهمية التعاون بين الكنيسة والرهبانية والجامعة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.