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العالم ينتفض في يوم خلوّ الأرض من الأكياس البلاستيكية... لن تصدّقوا كم تستغرق الأكياس التي ترمونها لتتحلّل!

منوعات
2026-07-03 | 06:00
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العالم ينتفض في يوم خلوّ الأرض من الأكياس البلاستيكية... لن تصدّقوا كم تستغرق الأكياس التي ترمونها لتتحلّل!
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العالم ينتفض في يوم خلوّ الأرض من الأكياس البلاستيكية... لن تصدّقوا كم تستغرق الأكياس التي ترمونها لتتحلّل!

يحيي العالم "اليوم الدولي لخلو الأرض من الأكياس البلاستيكية"، وهو الموعد السنوي الذي تتجدّد فيه الدعوات العالمية للحدّ من استهلاك الأكياس أحاديّة الاستخدام، وحثّ المجتمعات على اتّخاذ خطوات جادّة لحماية البيئة من خطر التلوّث البلاستيكي الداهم.

ورغم أنّ الأكياس البلاستيكية تُستخدم في المتوسّط لدقائق معدودة لا تتجاوز خمسة وعشرين دقيقة للشخص الواحد، إلّا أنّ أثرها التدميريّ يستمرّ لأجيالٍ متعاقبة. وتكشف الإحصاءات البيئية أنّ العالم ينتج سنويّاً نحو خمسة تريليونات كيس بلاستيكي، وهو ما يعادل استهلاك مليون كيس في الدقيقة الواحدة.

 وتكمن الكارثة في أنّ هذه الأكياس تستغرق ما بين مئة وخمسمئة عام لتتحلّل في الطبيعة، وينتهي المطاف بنحو ثمانية ملايين طن متري من البلاستيك في المحيطات سنويّاً، ممّا يتسبّب في مقتل قرابة مئة ألف كائن بحري كلّ عام، فضلاً عن تسلّل جزيئات البلاستيك إلى السلسلة الغذائية مهدّدةً صحّة الإنسان مباشرةً.

وأمام هذه المخاطر الجسيمة، فرضت نحو مئة وسبع وعشرون دولة قيوداً وتشريعات تنظّم أو تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وتنوّعت هذه الإجراءات بين الحظر الكلّيّ، فرض الرسوم، وتشجيع البدائل المستدامة. 

وتعود جذور هذا اليوم العالمي إلى عام 2009 عندما أسّسته منظّمة "Zero Waste Europe"، ليدمج في السنوات الأخيرة تحت مظلة حركة "Break Free From Plastic" العالمية، والتي باتت تضمّ آلاف الأفراد والمنظمات حول العالم لمكافحة التلوث البلاستيكي.

وتزامناً مع الفعاليات التوعوية التي تنظّمها المؤسسات البيئية اليوم، ينطلق حراك مجتمعيّ يدعو الأفراد لتبنّي ممارسات يوميّة حاسمة تبدأ بالالتزام بتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية، والاستعاضة عنها بالحقائب القماشية والبدائل المستدامة أثناء التسوّق. 
كما تشمل هذه الممارسات تجميع الأكياس القديمة وتوجيهها إلى مراكز إعادة التدوير، والعمل على نشر الوعي وتثقيف المحيطين بالآثار السلبية للبلاستيك ومخاطره على الحياة البرّيّة والبحرية.
 
 

منوعات

اليوم الدولي لخلو الأرض من الأكياس البلاستيكية

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