بعد 8 أيام تحت الأنقاض... "معجزة" تنقذ رجلاً في فنزويلا

نجحت فرق الإنقاذ في فنزويلا في انتشال رجل على قيد الحياة بعد أن أمضى ثمانية أيام تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 حزيران.

وتمكنت الفرق من إخراج هيرنان جيل بعد أكثر من 100 ساعة على تحديد موقعه تحت نحو 140 طناً من الركام، في عملية وصفت بأنّها من أكثر عمليات الإنقاذ تعقيداً من الناحية الفنية.



وزارت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الناجي في المستشفى، واصفة إياه بـ"المعجزة الحية"، فيما أكدت أنّ حصيلة ضحايا الزلزالين ارتفعت إلى 2595 وفاة، بينما لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين.

وأضافت أنّ السلطات دفعت بآلاف عناصر الإنقاذ والإغاثة منذ وقوع الكارثة، رافضة الانتقادات التي تحدثت عن بطء الاستجابة الحكومية.



وبحسب فرق الإنقاذ، كان جيل يعمل حارس أمن داخل غرفة خرسانية صغيرة في موقف للسيارات عند وقوع الزلزالين، ويُعتقد أنّ هيكل الغرفة وفر له حماية من الكتل الخرسانية التي انهارت فوقه.

وخلال الأيام الماضية، زُود بالمياه والسوائل الطبية عبر فتحة صغيرة، فيما واصلت فرق من فنزويلا وعدة دول، بينها تشيلي وكوستاريكا والمكسيك والولايات المتحدة، العمل على تحريره رغم انهيار بعض الممرات التي حفروها للوصول إليه.



ووصف المسعفون الناجي بأنّه حافظ على معنوياته طوال فترة احتجازه، وكان يتحدث مع فرق الإنقاذ عن عائلته ويشجعهم على مواصلة العمل، بل طلب مشروبات مرطبة بنكهات يفضلها. وأكد أحد أفراد فرق الإنقاذ أنّ هذه المهمة كانت تجربة استثنائية ستظل راسخة في ذاكرته، مشيراً إلى أنّ ما عاشه في فنزويلا غيّره إلى الأبد.