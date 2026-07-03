الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!
منوعات
2026-07-03 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!
أعلنت السلطات المحلية في موناكو أنّ المشتبه الرئيسي في الهجوم التفجيري الذي استهدف رجل أعمال أوكرانياً وأدى إلى إصابته يوم الاثنين، هي امرأة أوكرانية يُعتقد أنّها تنكّرت بزي رجل لتنفيذ العملية، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية.
وحددت نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول هوية المشتبه بها باسم أنستاسيا بيريزوفسكا (39 عاماً)، والتي كانت تقيم مؤخراً في ألمانيا، فيما تشير التحقيقات إلى احتمال تورط أكثر من شخص في الهجوم نظراً لتعقيد العبوة الناسفة المستخدمة. كما أوقفت السلطات في موناكو رجلين على خلفية القضية قبل الإفراج عنهما لعدم كفاية الأدلة.
وبحسب الادعاء العام، فرّت المشتبه بها عقب الانفجار إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا باستخدام سيارة مستأجرة مسجلة في ألمانيا.
ويأتي ذلك بعد انفجار وقع قبل أيام عند مدخل أحد المباني الفاخرة في الإمارة، واستهدف رجل الأعمال الأوكراني فاديم ييرمولاييف، ما أسفر عن إصابته إلى جانب امرأة وطفل، إضافة إلى إصابات أخرى ناجمة عن تناثر الزجاج.
وأظهرت كاميرات المراقبة تحركات المشتبه بها في المنطقة قبل تنفيذ الهجوم، حيث يُعتقد أنها كانت تتنكر بهيئة رجل أثناء الاستطلاع والتنفيذ. ولا تزال التحقيقات الدولية مستمرة، فيما وصفت النيابة العامة في موناكو الحادث بأنه محاولة اغتيال، في واقعة تُعد الأولى من نوعها في دولة تشتهر بمستوى أمني مرتفع وكثافة كبيرة في أنظمة المراقبة.
مصدر
منوعات
موناكو
مشتبه رئيسي
هجوم تفجيري
رجل أعمال
أوكرانيا
امرأة أوكرانية
تنكر
زي
رجل
عملية
قضاء.
بعد 8 أيام تحت الأنقاض... "معجزة" تنقذ رجلاً في فنزويلا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-12
الجولة الاولى من المفاوضات الأميركية - الايرانية... كيف انتهت؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-12
الجولة الاولى من المفاوضات الأميركية - الايرانية... كيف انتهت؟
0
منوعات
06:00
العالم ينتفض في يوم خلوّ الأرض من الأكياس البلاستيكية... لن تصدّقوا كم تستغرق الأكياس التي ترمونها لتتحلّل!
منوعات
06:00
العالم ينتفض في يوم خلوّ الأرض من الأكياس البلاستيكية... لن تصدّقوا كم تستغرق الأكياس التي ترمونها لتتحلّل!
0
رياضة
2026-06-29
الأثرياء يهيمنون على مدرّجات كأس العالم… لن تصدّقوا كم بلغ سعر تذكرة حضور المباراة
رياضة
2026-06-29
الأثرياء يهيمنون على مدرّجات كأس العالم… لن تصدّقوا كم بلغ سعر تذكرة حضور المباراة
0
منوعات
2026-06-17
وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!
منوعات
2026-06-17
وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:48
بعد 8 أيام تحت الأنقاض... "معجزة" تنقذ رجلاً في فنزويلا
منوعات
09:48
بعد 8 أيام تحت الأنقاض... "معجزة" تنقذ رجلاً في فنزويلا
0
منوعات
06:00
العالم ينتفض في يوم خلوّ الأرض من الأكياس البلاستيكية... لن تصدّقوا كم تستغرق الأكياس التي ترمونها لتتحلّل!
منوعات
06:00
العالم ينتفض في يوم خلوّ الأرض من الأكياس البلاستيكية... لن تصدّقوا كم تستغرق الأكياس التي ترمونها لتتحلّل!
0
منوعات
05:00
اتفاقية رائدة بين جامعة الروح القدس – الكسليك وشركة الدكاش للزراعة: 1200 متر مربع للزراعة المحمية الحديثة (صور)
منوعات
05:00
اتفاقية رائدة بين جامعة الروح القدس – الكسليك وشركة الدكاش للزراعة: 1200 متر مربع للزراعة المحمية الحديثة (صور)
0
منوعات
2026-07-02
تسلّقا قمة "إمباير ستيت" وتقدّم لخطبتها... مغامرة انتهت بالاعتقال (فيديو)
منوعات
2026-07-02
تسلّقا قمة "إمباير ستيت" وتقدّم لخطبتها... مغامرة انتهت بالاعتقال (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-31
إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيرة في موقع عسكري بمنطقة بيت هيلل والجيش يحقق في التفاصيل
آخر الأخبار
2026-05-31
إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيرة في موقع عسكري بمنطقة بيت هيلل والجيش يحقق في التفاصيل
0
آخر الأخبار
2026-02-19
غرفة التحكم المروري: انقلاب سيارة على اوتوستراد المتن السريع والأضرار مادية
آخر الأخبار
2026-02-19
غرفة التحكم المروري: انقلاب سيارة على اوتوستراد المتن السريع والأضرار مادية
0
أخبار لبنان
2026-03-28
وزير الصحة: تصاعد الاستهدافات يطال القطاع الصحي والإسعافي في لبنان...
أخبار لبنان
2026-03-28
وزير الصحة: تصاعد الاستهدافات يطال القطاع الصحي والإسعافي في لبنان...
0
أخبار دولية
09:18
ارتفاع حصيلة قتلى التفجير داخل مقهى في دمشق
أخبار دولية
09:18
ارتفاع حصيلة قتلى التفجير داخل مقهى في دمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:17
هل تبحثون عن أفكار جديدة للطبخ؟ إليكم وصفة "بونبون" البقلاوة المقرمشة بحشوة اللحم (فيديو)
عالم الطبخ
10:17
هل تبحثون عن أفكار جديدة للطبخ؟ إليكم وصفة "بونبون" البقلاوة المقرمشة بحشوة اللحم (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي
0
أخبار دولية
07:24
مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية
أخبار دولية
07:24
مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية
0
أخبار لبنان
07:12
في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها
أخبار لبنان
07:12
في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها
0
أخبار لبنان
07:10
كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما
أخبار لبنان
07:10
كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما
0
أخبار لبنان
07:04
لحود جالت في صور: وزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها
أخبار لبنان
07:04
لحود جالت في صور: وزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها
0
رياضة
13:38
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
رياضة
13:38
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
0
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
0
رياضة
13:23
لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم
رياضة
13:23
لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
3
موضة وجمال
06:28
بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها
موضة وجمال
06:28
بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها
4
أخبار دولية
00:48
بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران
أخبار دولية
00:48
بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران
5
أمن وقضاء
03:46
مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
أمن وقضاء
03:46
مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
6
خبر عاجل
14:59
منتخب لبنان لكرة السلة يفوز على نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة (النافذة الثالثة) من التصفيات الآسيوية لكأس العالم بنتيجة 88-82
خبر عاجل
14:59
منتخب لبنان لكرة السلة يفوز على نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة (النافذة الثالثة) من التصفيات الآسيوية لكأس العالم بنتيجة 88-82
7
رياضة
13:23
لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم
رياضة
13:23
لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم
8
اسرار
23:38
أسرار الصحف 3-7-2026
اسرار
23:38
أسرار الصحف 3-7-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More