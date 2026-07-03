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هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!

منوعات
2026-07-03 | 10:05
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هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!
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هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!

أعلنت السلطات المحلية في موناكو أنّ المشتبه الرئيسي في الهجوم التفجيري الذي استهدف رجل أعمال أوكرانياً وأدى إلى إصابته يوم الاثنين، هي امرأة أوكرانية يُعتقد أنّها تنكّرت بزي رجل لتنفيذ العملية، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية.

وحددت نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول هوية المشتبه بها باسم أنستاسيا بيريزوفسكا (39 عاماً)، والتي كانت تقيم مؤخراً في ألمانيا، فيما تشير التحقيقات إلى احتمال تورط أكثر من شخص في الهجوم نظراً لتعقيد العبوة الناسفة المستخدمة. كما أوقفت السلطات في موناكو رجلين على خلفية القضية قبل الإفراج عنهما لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب الادعاء العام، فرّت المشتبه بها عقب الانفجار إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا باستخدام سيارة مستأجرة مسجلة في ألمانيا.
 
ويأتي ذلك بعد انفجار وقع قبل أيام عند مدخل أحد المباني الفاخرة في الإمارة، واستهدف رجل الأعمال الأوكراني فاديم ييرمولاييف، ما أسفر عن إصابته إلى جانب امرأة وطفل، إضافة إلى إصابات أخرى ناجمة عن تناثر الزجاج.

وأظهرت كاميرات المراقبة تحركات المشتبه بها في المنطقة قبل تنفيذ الهجوم، حيث يُعتقد أنها كانت تتنكر بهيئة رجل أثناء الاستطلاع والتنفيذ. ولا تزال التحقيقات الدولية مستمرة، فيما وصفت النيابة العامة في موناكو الحادث بأنه محاولة اغتيال، في واقعة تُعد الأولى من نوعها في دولة تشتهر بمستوى أمني مرتفع وكثافة كبيرة في أنظمة المراقبة.
 

منوعات

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