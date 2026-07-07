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7 تموز... العالم يحتفل بالحب والسلام والتسامح في يوم واحد
منوعات
2026-07-07 | 04:25
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7 تموز... العالم يحتفل بالحب والسلام والتسامح في يوم واحد
يصادف 7 تمّوز مناسبتين عالميتين تحتفيان بالقيم الإنسانية النبيلة، هما
اليوم
العالمي للمحبّة والسلام
و
اليوم العالمي للتسامح والمغفرة
.
وأصبح هذا التاريخ محطة عالمية لنشر الطاقة الإيجابية، وتجاوز الخلافات، والدعوة إلى التعايش السلمي والشفاء النفسي وتعزيز ثقافة التسامح بين الشعوب.
ويعود الفضل في إطلاق اليوم العالمي للحب والسلام إلى عازف الطبول في فرقة البيتلز، رينغو ستار. ففي السابع من تموز عام 2008، الذي صادف عيد ميلاده الثامن والستين، سأله أحد الصحافيين عمّا يتمناه في هذه المناسبة، فأجاب ببساطة: "الحب والسلام".
ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه الأمنية العفوية إلى تقليد سنوي يشارك فيه ملايين الأشخاص حول العالم، حيث تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي برسائل إيجابية تحت وسوم مثل #PeaceAndLove و #InternationalPeaceAndLoveDay.
وبالتزامن مع ذلك، يسلط اليوم العالمي للتسامح والغفران، الذي أطلقته منظمة سفارة المسيح للقائمين على السلام في كندا قبل أن ينتشر عالمياً، الضوء على أهمية التسامح وقدرته على تحقيق السلام الداخلي والمصالحة.
وبعدما ظل التسامح لقرون مفهوماً دينياً وروحياً، أثبتت الدراسات النفسية والعلمية الحديثة أنه ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية، ويساعد الإنسان على التخلص من المشاعر السلبية والضغوط العاطفية.
ويستحضر العالم في هذه المناسبة محطات تاريخية ملهمة، منها زيارة الطيار الياباني نوبوو فوجيتا إلى بلدة بروكينغز الأميركية عام 1962 طالباً الصفح بعد قصفها خلال الحرب العالمية الثانية، ومسامحة البابا يوحنا بولس الثاني للرجل الذي حاول اغتياله، إضافة إلى الدور التاريخي لرئيس الأساقفة ديزموند توتو في قيادة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا.
وعلى خلاف كثير من المناسبات العالمية، تغيب الطابع التجاري عن هذا اليوم، لتحل مكانه حملات التوعية والعمل الإنساني. كما تستغل منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بلا حدود، المناسبة لتسليط الضوء على جهودها في حماية حقوق الإنسان وإغاثة المتضررين في مناطق النزاع.
وتتنوع طرق الاحتفال بهذه المناسبة، من نشر رسائل المحبة، وتصفية الخلافات، وتعزيز ثقافة التسامح، إلى دعم مبادرات السلام والصحة النفسية، في تأكيد على أنّ المبادرات الصغيرة قادرة على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في العالم.
منوعات
تسامح
محبة
غفران
سلام
اليوم العالمي للمحبة والسلام
اليوم العالمي للتسامح.
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