مع OMT Pay احزر واربح 10000 دولار

مع انطلاق نهائي بطولة لبنان لكرة السلّة، أطلقت شركة OMT تحدّي "احزر واربح". هالتحدّي بيعطي جمهور كرة السلّة فرصة يتوقّعوا عبر تطبيق OMT Pay الـfinal score بمباريات النهائي ويربحوا 10,000 دولار.



المشاركة بالتحدّي سهلة وبسيطة:

1. افتحوا تطبيق OMT Pay.

2. دخّلوا توقّعكن للنتيجة النهائية للمباراة قبل بدايتها.



وإذا حزر أكثر من مشترك النتيجة الصحيحة، بتتقسّم الجائزة بالتساوي بين الرابحين.



نزّل تطبيق OMT Pay، احزر النتيجة النهائية وعيش الحماس!



مع تطبيق OMT Pay، اللعبة صارت بين إيديك.