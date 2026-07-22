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لحظة مأساوية في اليابان... رجل يهوي من الطابق الـ12 فوق شابة في الشارع وهذا ما حصل

منوعات
2026-07-22 | 10:53
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لحظة مأساوية في اليابان... رجل يهوي من الطابق الـ12 فوق شابة في الشارع وهذا ما حصل
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لحظة مأساوية في اليابان... رجل يهوي من الطابق الـ12 فوق شابة في الشارع وهذا ما حصل

لقيت شابة تبلغ من العمر 23 عاماً مصرعها بعدما سقط رجل من الطابق الثاني عشر لأحد المباني في مدينة ناغويا اليابانية، ليسقط فوقها أثناء مرورها في الشارع، فيما نجا هو من السقوط وأُصيب بجروح خطيرة.

وكانت هورا إينابا تسير برفقة صديقة نحو الساعة الواحدة فجراً عندما سقط عليها شينسي تاغوتشي، البالغ من العمر 29 عاماً. ونُقل الاثنان إلى المستشفى، إلا أنّ الشابة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما لا يزال تاغوتشي فاقداً للوعي وفي حالة حرجة، بعد الحادث الذي وقع في 19 تموز، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ولا تزال ملابسات سقوط الرجل غير واضحة، إذ تحقّق الشرطة في ما إذا كان قد قفز عمداً أو أنّ سقوطه وقع عن طريق الخطأ. وطوّقت السلطات موقع الحادث بالقرب من محطة ياباماتشي، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية جمع المعلومات، ولا تزال شرطة محافظة آيتشي تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وتأتي هذه المأساة بعد حوادث مماثلة شهدتها مدن يابانية كبرى، من بينها واقعة في يوكوهاما عام 2024، عندما سقطت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من مبنى تجاري فوق امرأة تبلغ 32 عاماً كانت تسير في الشارع، ما أدى إلى وفاة الاثنتين لاحقاً.

كما شهدت أوساكا عام 2020 حادثة مماثلة أودت بحياة طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاماً.

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