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هربًا من الحر... دور السينما في روما تفتح أبوابها مجانًا: وهذا مصير السكان من الحرائق

منوعات
2026-07-23 | 05:14
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هربًا من الحر... دور السينما في روما تفتح أبوابها مجانًا: وهذا مصير السكان من الحرائق
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هربًا من الحر... دور السينما في روما تفتح أبوابها مجانًا: وهذا مصير السكان من الحرائق

في خطوة لمواجهة موجة الحر الشديدة، أعلنت سلطات العاصمة الإيطالية روما تخصيص مقاعد مجانية في عدد من دور السينما، لتوفير ملاذ آمن ومكيّف للسكان مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وتشمل المبادرة عرض عشرة أفلام إيطالية يوميًا، فيما ستوفر المكتبات العامة مياه الشرب للزوار. وأكد مستشار الثقافة في روما، ماسيميليانو سميريليو، أن التغير المناخي بات يؤثر بشكل مباشر في حياة الناس وصحتهم، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى الحد من العزلة التي تفرضها الظروف المناخية القاسية.

وبحسب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (ISTAT)، ارتفع متوسط درجات الحرارة في روما بنحو ثلاث درجات مئوية منذ ثمانينات القرن الماضي.

في المقابل، تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد حرائق الغابات في صقلية، حيث لا يزال عشرات الحرائق خارج السيطرة، في ظل درجات حرارة تجاوزت 40 مئوية ورياح ساهمت في انتشار النيران.

وأجبرت الحرائق السلطات على إخلاء عدد من السكان ومرضى إحدى العيادات، كما تسببت بانقطاع مياه الشرب عن نحو 20 بلدية. ويشارك آلاف من عناصر الإطفاء والدفاع المدني في عمليات المكافحة، فيما سُجل نحو ألف حريق غابات في الجزيرة منذ السبت، من دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن.

وكالة فرانس برس

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