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الجميّل ومكرزل يطلقان مشروعًا أكاديميًا رائدًا... رصيد "بيت المستقبل" الفكري في جامعة الروح القدس (صور)

منوعات
2026-07-23 | 06:08
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الجميّل ومكرزل يطلقان مشروعًا أكاديميًا رائدًا... رصيد &quot;بيت المستقبل&quot; الفكري في جامعة الروح القدس (صور)
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الجميّل ومكرزل يطلقان مشروعًا أكاديميًا رائدًا... رصيد "بيت المستقبل" الفكري في جامعة الروح القدس (صور)

وقّع رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزف مكرزل ورئيس الجمهوريّة السابق والرئيس المؤسّس لـ"بيت المستقبل" (Maison du Futur) أمين الجميّل، مذكرة تفاهم لإرساء شراكة تجمع بين "بيت المستقبل" بما يمتلكه من رصيد فكري وعلمي في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، إلى جانب شبكة علاقاته الواسعة وخبرته في الحوار، وجامعة الروح القدس – الكسليك بما توفّره من بيئة أكاديميّة وبحثيّة.  
 
ويتضمّن المشروع محاور رئيسة عدّة، أبرزها: إنشاء كرسي "بيت المستقبل – الحوكمة والحوار" في جامعة الروح القدس – الكسليك، تتمثّل مهمّته في تنظيم مؤتمرات علميّة دوليّة وندوات أكاديميّة، وإصدار منشورات سنويّة.
 
كما يضمّ الاتفاق رقمنة الأرشيف الفكري لـ"بيت المستقبل" وفهرسته علميًا وإتاحته عبر منصة إلكترونيّة مشتركة تحمل هويّة المؤسّستين؛ وإطلاق برامج موجّهة للطلاب والباحثين الشباب، تشمل جائزة سنويّة، ومنحًا بحثيّة، وبرنامجًا للباحثين المتدرّبين.
 
وقد أعرب الرئيس أمين الجميّل عن سروره بتوقيع الاتفاق، معتبرًا أنّه يؤمّن استمراريّة مؤسّسة "بيت المستقبل" مع الحفاظ على إرثها وحقوقها وخصوصيّتها المؤسسيّة.
 
ورأى أن هذه الشراكة تفتح مسارًا أكاديميًا جديدًا على مستوى رفيع، من شأنه أن يعزز النشاطات التي تقوم بها المؤسسة، ويدعم برامجها ومبادراتها المستقبليّة، ويوسّع حضورها الفكري والثقافي.
 

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