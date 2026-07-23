هل تشعرون بالقلق من السفر مع أطفالكم؟ إليكم أهم الإرشادات

قد يبدو السفر مع الرضيع للمرة الأولى مربكاً، إلا أنه غالباً ما يكون أسهل من السفر مع الأطفال الأكبر سناً، والسرّ يكمن في التخطيط والتحضير الجيد.



ويُفضّل تأجيل السفر الجوي حتى عمر شهرين بعد تلقّي التطعيمات الأولى لحماية مناعة الطفل، بينما يُعدّ السفر بالسيارة خياراً آمنة لتقليل الجراثيم بشرط استخدام مقعد سيارة مخصّص ومثبّت للخلف.



كما يجب التأكّد مسبقاً من الأوراق الرسمية، والتأمين، ومواقع المراكز الطبية في وجهة السفر.



وتجنّباً لإضاعة الوقت بحثاً عن المستلزمات، من الضروري أخذ كمّيّات إضافية تفوق الحاجة من الحليب، والزجاجات، والحفاضات، والمناديل المبلّلة، وغيارات ملابس للطفل وللأم، بالإضافة إلى مستلزمات العناية كالمحلول المالي، وخافض الحرارة بعد استشارة الطبيب.



وتُسهل الناقلة القماشية حركة الوالدين في المطار وتترك أيديهما حرة لإنجاز الإجراءات مع إبقاء الرضيع قريباً ومهدئاً.



وينصح بتنسيق الرحلة مع مواعيد نوم الطفل والوصول مبكراً للمطار.



ولتجنّب التوتر وضمان رحلة سلسة وآمنة للجميع، ينصح بتنسيق الرحلة مع مواعيد نوم الطفل والوصول مبكراً للمطار. ويتيح استغلال خدمة الأولوية للعائلات في المطارات إتمام إجراءات الصعود وشحن الأمتعة بسرعة ودون عناء.



وعلى الطائرة، من المهمّ إرضاع الطفل أو إعطاؤه اللهاية أثناء الإقلاع والهبوط لتخفيف ضغط الأذن، مع اختيار مقاعد النافذة للخصوصية.



أمّا في السيارة، فيُفضّل جلوس بالغ بجانبه والتوقّف كلّ ساعتين أو ثلاثة للتغذية وتغيير الحفاض.



كما يُمكّن إلباس الطفل طبقات من الملابس التكيّف بسهولة مع تغيرات درجات الحرارة والبرودة بين المطار والمطاعم والطائرة.



ولتجنّب الجفاف الناتج عن هواء الطائرة، يُنصح بزيادة عدد مرّات الرضاعة طوال الرحلة.



ويظلّ بكاء الطفل أثناء السفر أمراً طبيعياً لا يستدعي القلق، لذا فإنّ الحفاظ على الهدوء وتجاهل ردود فعل المحيطين يمثلّان الخطوة الأهم للوالدين، حيث ينعكس هدوؤهما مباشرةً على الرضيع ويمنحه الشعور بالأمان لضمان رحلة أكثر راحةً واطمئناناً.