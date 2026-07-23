"حمير الإطفاء"… حلّ طبيعي مبتكر يساعد إسبانيا على الحد من انتشار حرائق الغابات

في ظل موجة حرائق غابات عنيفة اجتاحت جنوب أوروبا هذا الصيف، ودمّرت النيران أكثر من 240 ألف فدان في إسبانيا، تتجه جهود مكافحة الحرائق عادةً إلى استخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي. لكن في منطقة تقع على بعد نحو 130 كيلومترًا جنوب برشلونة، يجري الاعتماد على حل قديم وبسيط: قطعان من الحمير.



وتقوم مبادرة غير ربحية في جنوب كاتالونيا بتأهيل الحمير التي تعرضت لسوء المعاملة أو التخلي، ثم تستخدمها في رعي الأعشاب الجافة والنباتات القابلة للاشتعال في المناطق الجبلية والريفية. وبذلك، تساهم الحيوانات في إنشاء ممرات طبيعية عازلة للحرائق تحدّ من انتشار النيران. وبدأ مؤسس المبادرة جوان سيدو سانس المشروع عام 2020 بعد أن اختبر قدرة الحمير على تنظيف الأعشاب المحيطة بالغابات، ليصل عدد القطيع اليوم إلى 62 حمارًا.



ويؤكد خبراء أنّ الحيوانات الراعية، مثل الحمير والماعز والأغنام، يمكن أن تؤدي دورًا فعالًا في تقليل كمية الغطاء النباتي الجاف الذي يشكل وقودًا سريع الاشتعال، كما أنّ دوس الحمير للأرض يقطع المساحات المتصلة من النباتات الجافة التي تحتاج إليها النيران للانتشار. ومع ذلك، يشدد الباحثون على أنّ الرعي لا يمنع الحرائق بالكامل، لكنه قد يقلل من حدتها ويجعل السيطرة عليها وإخمادها أسهل.



وتتعاون هذه المبادرة أيضًا مع فرق الإطفاء المتخصصة في كاتالونيا، إذ تساعد المسارات التي تفتحها الحمير في تسهيل الوصول إلى المناطق الجبلية وتمرير خراطيم المياه عند اندلاع الحرائق. ويرى القائمون على المشروع أن الفكرة تحقق فائدة مزدوجة، فهي تساهم في الوقاية من الحرائق، وفي الوقت نفسه تمنح الحيوانات التي تعرضت للإهمال حياة أفضل ضمن قطيع، مع توفير الرعاية الطبية والغذاء لها.