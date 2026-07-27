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متى يبدأ الحب بالتحوّل إلى روتين؟.... دراسة تكشف متى يتسلّل الملل إلى العلاقات
منوعات
2026-07-27 | 08:54
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متى يبدأ الحب بالتحوّل إلى روتين؟.... دراسة تكشف متى يتسلّل الملل إلى العلاقات
كشفت دراسة حديثة أعدّتها جامعة مينيسوتا الأميركية أنّ الفتور العاطفي بات ظاهرة شائعة في العلاقات، إذ أقرّ 27 في المئة من المشاركين بشعورهم بالملل تجاه شركاء حياتهم، مع تسجيل ميل لدى النساء إلى الشعور به في وقت أبكر مقارنةً بالرجال.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في دورية "Journal of Sex Research" وشملت نحو 3,100 شخص، أنّ أكثر من ثلث النساء اللواتي اختبرن الملل بدأن بالشعور به خلال الفترة الممتدة بين السنة الأولى والثالثة من العلاقة، فيما يميل الرجال إلى اختباره في مراحل متأخرة، غالباً بعد السنة الخامسة.
وربط الباحثون بين الشعور بالملل وتراجع المودّة والرضا الجنسي، إذ أشار نحو نصف المتأثرين به إلى انخفاض ملحوظ في جودة حياتهم الحميمة. ورصدت الدراسة عدداً من المحطات التي قد تزيد احتمالات الركود في العلاقة، في مقدّمها الانتقال إلى العيش المشترك، وضغوط الإنجاب وتربية الأطفال، إضافةً إلى التقدّم في العمر وسيطرة الروتين اليومي.
ورغم هذه الأرقام، أشارت الدكتورة كريستين مارك، المشرفة على الدراسة، إلى أنّ العديد من الأزواج يتعاملون مع الملل باعتباره تجربة طبيعية قد تشهد مدّاً وجزراً في العلاقات طويلة الأمد. وأكدت أنّ الغالبية العظمى من المشاركين أفادوا بمحاولتهم إعادة إحياء الشغف وتجديد العلاقة، من خلال تجربة أنشطة وتجارب جديدة في مختلف جوانب حياتهم.
المصدر
منوعات
حب
زواج
ملل في العلاقة
زواج ممل
برود بين الزوجين
روتين زواج
خيانة.
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