الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خطوة جديدة نحو المصالحة؟... الملك تشارلز يفتح أبواب قصر باكنغهام أمام الأمير هاري

منوعات
2026-07-27 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خطوة جديدة نحو المصالحة؟... الملك تشارلز يفتح أبواب قصر باكنغهام أمام الأمير هاري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خطوة جديدة نحو المصالحة؟... الملك تشارلز يفتح أبواب قصر باكنغهام أمام الأمير هاري

يستعد الأمير هاري للعودة إلى بريطانيا خلال أسابيع، وسط تقارير تفيد بأنّ والده، الملك تشارلز الثالث، قد يعرض عليه الإقامة في قصر باكنغهام، في خطوة اعتُبرت بادرة جديدة لتحسين العلاقات بين الطرفين.

ومن المقرر أن يزور دوق ساسكس المملكة المتحدة في أيلول المقبل للمشاركة في عدد من الفعاليات، أبرزها حفل جوائز مؤسسة "WellChild" السنوي. وتشير مصادر إلى أنّ هاري قد يقبل هذه المرة عرض الإقامة في أحد المساكن الملكية، بعدما أقام في مكان خاص خلال زيارة سابقة.

وتأتي هذه التطورات بعد لقاء عائلي خاص جمع هاري وزوجته ميغان ماركل وطفليهما بالملك تشارلز والملكة كاميلا في مقر العائلة الملكية "هايغروف" خلال الزيارة الأخيرة. ومنذ مغادرته كوخ "فروغمور" قبل نحو ثلاث سنوات، يُعرض على هاري توفير إقامة آمنة في أحد المساكن الملكية خلال زياراته إلى بريطانيا.

ويرى الكاتب المتخصص في الشؤون الملكية روبرت جوبسون أنّ هذه المبادرة قد تشكّل مؤشراً إيجابياً إلى تحسّن العلاقات مع هاري وميغان، فيما أشارت خبيرة الشؤون الملكية إنغريد سيوارد إلى أنّ أمام هاري فرصة لإظهار تقديره لهذه الخطوة والتعامل معها بإيجابية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من ممثلي الملك تشارلز أو الأمير هاري بشأن هذه المعلومات.
 

منوعات

جديدة

المصالحة؟...

الملك

تشارلز

أبواب

باكنغهام

الأمير

LBCI التالي
متى يبدأ الحب بالتحوّل إلى روتين؟.... دراسة تكشف متى يتسلّل الملل إلى العلاقات
ألعاب "السكويشي" المحبوبة قد تخفي خطراً... مادة مسرطنة في منتج مقلّد و4 طرق لكشفه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-06-14

بعد 19 شهرًا من الغياب... الملك تشارلز يتأثر خلال لقائه الأول بالأمير هاري

LBCI
أخبار دولية
2026-07-20

الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم تأليف الحكومة البريطانية الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-03

الحرب فتحت أبواباً جديدة... ولبنان أمام فرصة تاريخية

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-15

رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتفاق يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقا بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:39

"عصر بلا متعة": لماذا نملك كل شيء… ولا نشعر بالسعادة؟

LBCI
منوعات
08:54

متى يبدأ الحب بالتحوّل إلى روتين؟.... دراسة تكشف متى يتسلّل الملل إلى العلاقات

LBCI
صحة وتغذية
05:12

ألعاب "السكويشي" المحبوبة قد تخفي خطراً... مادة مسرطنة في منتج مقلّد و4 طرق لكشفه

LBCI
منوعات
16:02

ترامب يعلن عن "شرف كبير"... طريق في المغرب بطول أكثر من ألف كيلومتر يحمل اسمه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-19

مركز طوارئ الصحة: 3 شهداء و6 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة عين بورضاي قضاء بعلبك

LBCI
أخبار دولية
2026-05-15

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يصوّتون على تجميد رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-13

طوني فرنجيه في 13 حزيران: هل عاد بعض المسيحيين عن خطيئتهم؟

LBCI
عالم الطبخ
2026-07-20

موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

شحٌّ بالمحروقات في البقاع... والمحطات تُقنّن البيع وتُخفّض ساعات العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

رحلة 15 طنا إلى الجبل: كيف وصل تمثال سيدة لبنان إلى حريصا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:12

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعرض الإطار التنفيذي لورقة سياسة قطاع الكهرباء: تضع مسار إصلاح تدريجي لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز دور الهيئة التنظيمي

LBCI
أخبار لبنان
06:51

رسامني: الحكومة تسعى الى اعادة إعمار الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
05:52

فادي مكي: الدولة تسعى الى إعادة مقومات الحياة في المناطق الجنوبية المتضررة

LBCI
أخبار لبنان
05:15

حسن عز الدين: الرئيس لم يجلب شيئًا معه ولم يعطه الأميركيون شيئًا

LBCI
أخبار لبنان
04:57

سلام: متأهبون للاستفادة من كل الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
04:55

شماس للـLBCI: لا انقطاع للبنزين... و120 ألف طن إلى لبنان خلال أيام

LBCI
أخبار دولية
04:30

إيران تقول إن الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:10

كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!

LBCI
أمن وقضاء
04:47

شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

LBCI
أخبار دولية
23:49

بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض

LBCI
أخبار لبنان
01:20

ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
00:15

الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط

LBCI
اسرار
23:50

أسرار الصحف 27-7-2026

LBCI
آخر الأخبار
13:21

المرشد الإيراني في رسالة: وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الصهيوني شرطا أول لمذكرة التفاهم مع أميركا

LBCI
أمن وقضاء
12:35

في ذوق مصبح... توقيف مطلوبَين وضبط نحو مليون حبة كبتاغون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More