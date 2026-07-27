خطوة جديدة نحو المصالحة؟... الملك تشارلز يفتح أبواب قصر باكنغهام أمام الأمير هاري

يستعد الأمير هاري للعودة إلى بريطانيا خلال أسابيع، وسط تقارير تفيد بأنّ والده، الملك تشارلز الثالث، قد يعرض عليه الإقامة في قصر باكنغهام، في خطوة اعتُبرت بادرة جديدة لتحسين العلاقات بين الطرفين.



ومن المقرر أن يزور دوق ساسكس المملكة المتحدة في أيلول المقبل للمشاركة في عدد من الفعاليات، أبرزها حفل جوائز مؤسسة "WellChild" السنوي. وتشير مصادر إلى أنّ هاري قد يقبل هذه المرة عرض الإقامة في أحد المساكن الملكية، بعدما أقام في مكان خاص خلال زيارة سابقة.



وتأتي هذه التطورات بعد لقاء عائلي خاص جمع هاري وزوجته ميغان ماركل وطفليهما بالملك تشارلز والملكة كاميلا في مقر العائلة الملكية "هايغروف" خلال الزيارة الأخيرة. ومنذ مغادرته كوخ "فروغمور" قبل نحو ثلاث سنوات، يُعرض على هاري توفير إقامة آمنة في أحد المساكن الملكية خلال زياراته إلى بريطانيا.



ويرى الكاتب المتخصص في الشؤون الملكية روبرت جوبسون أنّ هذه المبادرة قد تشكّل مؤشراً إيجابياً إلى تحسّن العلاقات مع هاري وميغان، فيما أشارت خبيرة الشؤون الملكية إنغريد سيوارد إلى أنّ أمام هاري فرصة لإظهار تقديره لهذه الخطوة والتعامل معها بإيجابية.



ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من ممثلي الملك تشارلز أو الأمير هاري بشأن هذه المعلومات.