تحذير من إهمال "حقيبة الطوارئ" في السيارات... إليكم قائمة محتوياتها الأساسية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية وهيئات السلامة المرورية عن واقع مقلق بشأن جاهزية السائقين لمواجهة الطوارئ على الطرقات، إذ تُعدّ حوادث السير من أبرز أسباب الوفاة بين الشباب حول العالم، وتتسبّب سنوياً في ما بين 20 و50 مليون إصابة.



ووفقاً لإحصاءات جمعية السيارات الأميركية (AAA)، فإنّ أكثر من 40 في المئة من السائقين لا يحملون حقيبة طوارئ في سياراتهم، فيما ترتفع نسبة غير الملتزمين بحمل السترات العاكسة ومثلثات التحذير في أيرلندا إلى 57 في المئة. وفي إحصائية صادمة أعدّتها إحدى شركات التأمين، تبيّن أنّ 9 في المئة فقط من السائقين يمتلكون جميع مستلزمات الطوارئ الموصى بها.



وتتفق الهيئات الدولية المعنية بالسلامة المرورية على تقسيم مستلزمات الطوارئ داخل المركبة إلى ثلاث فئات رئيسية:



- أدوات التحذير والرؤية: مثلث عاكس، سترة سلامة فسفورية، وأضواء أو شعلات تحذيرية.

- معدات الإنقاذ الميكانيكي: كابلات تشغيل البطارية أو شاحن متنقل، إطار احتياطي صالح للاستخدام مع الرافعة والمفتاح، منفاخ للإطارات، حبل سحب، وحقيبة أدوات صيانة يدوية.

- مستلزمات النجاة والإسعاف: حقيبة إسعافات أولية، مصباح يدوي، مطفأة حريق، مياه شرب وأغذية جافة، بطانية حرارية، شاحن هاتف محمول، إضافةً إلى الأدوية الشخصية عند الحاجة.



وتشدّد الهيئات الدولية على أنّ الاستعداد للطوارئ لا يقتصر على شراء هذه الأدوات، بل يشمل أيضاً تفقد محتويات الحقيبة أربع مرات سنوياً، والتأكد من صلاحية الإطار الاحتياطي، وفحص الإطارات والسوائل قبل الرحلات الطويلة. وتؤكد أنّ الاستعداد المسبق ليس رفاهية، بل خط الدفاع الأول للحفاظ على السلامة وإنقاذ الأرواح.