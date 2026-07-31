جامعة الروح القدس – الكسليك تستضيف قمة Reform Starts Young ... تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب (صور)

شارك مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك (ACIE-USEK) كشريك رئيسي في قمة Reform Starts Young، مؤكدًا التزامه بدعم الشباب، وتعزيز الفكر الريادي، والمساهمة في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في لبنان. وتُعدّ هذه القمة امتدادًا طبيعيًا لرسالة المركز في تنمية الفكر الريادي، ودعم الأفكار في مراحلها الأولى، وربط الشباب بفرص حقيقية للنمو.



أُقيمت القمة في حرم جامعة الروح القدس – الكسليك، بتنظيم من المهندسة جاين أغاجيان، مؤسِّسة قمة Reform Starts Young. وقد تولّت منسّقة المجتمع والتواصل في ACIE-USEK ريتا كساب تقديم البرنامج الذي جمع طلابًا وشبابًا مهنيين، ورواد أعمال، وشركات، وممثلين عن القطاع العام، وشركاء من المنظومة الريادية، ومبادرات شبابية، حول هدف مشترك يتمثّل في منح الشباب المساحة، والظهور، والدعم اللازم للمساهمة في إحداث تغيير فعلي.



افتُتح البرنامج بكلمة للمهندسة جاين أغاجيان، تلتها كلمة ترحيبية باسم جامعة الروح القدس – الكسليك، ألقتها مديرة مركز ACIE الدكتورة نانسي صليبا التي شددت على أهمية دور الجامعات في توفير مساحات تمكّن الشباب من تطوير أفكارهم، وبناء ثقتهم بأنفسهم، والوصول إلى الشبكات المناسبة، والمشاركة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل.



كما تضمّن البرنامج كلمة رئيسية للنائبة البروفسورة نجاة عون صليبا، إلى جانب سلسلة من المداخلات التي قدّمها متحدثون من خلفيات متنوعة شملت القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والتواصل، وتطوير الذات، والعمل المجتمعي. وقد تناولت هذه المداخلات مواضيع محورية مرتبطة بالمسؤولية المدنية، والقيادة، وتمكين الشباب، ودور المؤسسات في دعم المبادرات الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي ومستدام.



وشهدت القمة جلستي حوار رئيسيتين ركّزتا على دور الشباب في قيادة التغيير، وعلى أهمية توفير منظومة داعمة تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مبادرات عملية ذات أثر. وسلّطت الجلسات الضوء على تجارب ومقاربات مختلفة حول الابتكار، وريادة الأعمال، والعمل المجتمعي، ودور الجامعات، والشركات، والمؤسسات، والشركاء في فتح مسارات جديدة أمام الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.



ومن أبرز محطات القمة مسابقة عرض المشاريع الناشئة، حيث قدّمت شركات ناشئة يقودها شباب أفكارها أمام لجنة تحكيم ضمّت نخبة من الخبراء وممثلي منظومة الابتكار وريادة الأعمال. وشكّلت المسابقة منصة مهمة لعرض الأفكار، والحصول على التوجيه، وبناء جسور التواصل مع الجهات الداعمة، بما يعزّز فرص هذه المشاريع في التطور والاستمرار بعد القمة. كما أتيحت للشركات الناشئة المشاركة فرص دعم شملت الإرشاد، والتدريب، والمتابعة من قبل المؤسسات الشريكة.



كما تخلّل الحدث مساحات للتواصل، وأجنحة للشركاء والمؤسسات، وفرص للطلاب والشباب المهنيين للتفاعل مباشرة مع الشركات، والمؤسسات، ورواد الأعمال، والشركاء المحتملين.



وعكس نجاح هذه الشراكة الانسجام الكبير بين رسالة Reform Starts Young ورسالة ACIE-USEK، إذ ينطلق الطرفان من إيمان مشترك بأن تمكين الشباب يتطلب منصات فاعلة، وإتاحة الوصول إلى الفرص، والإرشاد، وبناء العلاقات المهنية.