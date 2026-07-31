الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جامعة الروح القدس – الكسليك تستضيف قمة Reform Starts Young ... تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب (صور)
منوعات
2026-07-31 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جامعة الروح القدس – الكسليك تستضيف قمة Reform Starts Young ... تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب (صور)
شارك مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك (ACIE-USEK) كشريك رئيسي في قمة Reform Starts Young، مؤكدًا التزامه بدعم الشباب، وتعزيز الفكر الريادي، والمساهمة في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في لبنان. وتُعدّ هذه القمة امتدادًا طبيعيًا لرسالة المركز في تنمية الفكر الريادي، ودعم الأفكار في مراحلها الأولى، وربط الشباب بفرص حقيقية للنمو.
أُقيمت القمة في حرم جامعة الروح القدس – الكسليك، بتنظيم من المهندسة جاين أغاجيان، مؤسِّسة قمة Reform Starts Young. وقد تولّت منسّقة المجتمع والتواصل في ACIE-USEK ريتا كساب تقديم البرنامج الذي جمع طلابًا وشبابًا مهنيين، ورواد أعمال، وشركات، وممثلين عن القطاع العام، وشركاء من المنظومة الريادية، ومبادرات شبابية، حول هدف مشترك يتمثّل في منح الشباب المساحة، والظهور، والدعم اللازم للمساهمة في إحداث تغيير فعلي.
افتُتح البرنامج بكلمة للمهندسة جاين أغاجيان، تلتها كلمة ترحيبية باسم جامعة الروح القدس – الكسليك، ألقتها مديرة مركز ACIE الدكتورة نانسي صليبا التي شددت على أهمية دور الجامعات في توفير مساحات تمكّن الشباب من تطوير أفكارهم، وبناء ثقتهم بأنفسهم، والوصول إلى الشبكات المناسبة، والمشاركة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل.
كما تضمّن البرنامج كلمة رئيسية للنائبة البروفسورة نجاة عون صليبا، إلى جانب سلسلة من المداخلات التي قدّمها متحدثون من خلفيات متنوعة شملت القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والتواصل، وتطوير الذات، والعمل المجتمعي. وقد تناولت هذه المداخلات مواضيع محورية مرتبطة بالمسؤولية المدنية، والقيادة، وتمكين الشباب، ودور المؤسسات في دعم المبادرات الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي ومستدام.
وشهدت القمة جلستي حوار رئيسيتين ركّزتا على دور الشباب في قيادة التغيير، وعلى أهمية توفير منظومة داعمة تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مبادرات عملية ذات أثر. وسلّطت الجلسات الضوء على تجارب ومقاربات مختلفة حول الابتكار، وريادة الأعمال، والعمل المجتمعي، ودور الجامعات، والشركات، والمؤسسات، والشركاء في فتح مسارات جديدة أمام الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.
ومن أبرز محطات القمة مسابقة عرض المشاريع الناشئة، حيث قدّمت شركات ناشئة يقودها شباب أفكارها أمام لجنة تحكيم ضمّت نخبة من الخبراء وممثلي منظومة الابتكار وريادة الأعمال. وشكّلت المسابقة منصة مهمة لعرض الأفكار، والحصول على التوجيه، وبناء جسور التواصل مع الجهات الداعمة، بما يعزّز فرص هذه المشاريع في التطور والاستمرار بعد القمة. كما أتيحت للشركات الناشئة المشاركة فرص دعم شملت الإرشاد، والتدريب، والمتابعة من قبل المؤسسات الشريكة.
كما تخلّل الحدث مساحات للتواصل، وأجنحة للشركاء والمؤسسات، وفرص للطلاب والشباب المهنيين للتفاعل مباشرة مع الشركات، والمؤسسات، ورواد الأعمال، والشركاء المحتملين.
وعكس نجاح هذه الشراكة الانسجام الكبير بين رسالة Reform Starts Young ورسالة ACIE-USEK، إذ ينطلق الطرفان من إيمان مشترك بأن تمكين الشباب يتطلب منصات فاعلة، وإتاحة الوصول إلى الفرص، والإرشاد، وبناء العلاقات المهنية.
آخر الأخبار
منوعات
مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال
جامعة الروح القدس
الكسليك
شريك رئيسي
قمة
Reform Starts Young
دعم
الشباب
الفكر الريادي
ابتكار
ريادة الأعمال
لبنان.
التالي
البعوض لا يختار عشوائياً… إليك لماذا يفضّلك على غيرك
بطاطا ساخنة تقود أميركية إلى المحكمة... وقضايا طعام انتهت بتعويضات بالملايين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
0
منوعات
2026-06-19
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بتخريج دفعة 2026 تحت شعار "النور الحي" (صور)
منوعات
2026-06-19
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بتخريج دفعة 2026 تحت شعار "النور الحي" (صور)
0
منوعات
2026-05-25
جامعة الروح القدس – الكسليك تحتفل بعيد العنصرة: رسالة تلاقٍ ومحبة ولقاء وفاء للعائلة الجامعية (صور)
منوعات
2026-05-25
جامعة الروح القدس – الكسليك تحتفل بعيد العنصرة: رسالة تلاقٍ ومحبة ولقاء وفاء للعائلة الجامعية (صور)
0
منوعات
2026-06-12
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بـ "يوم فرنسا" تحت عنوان: "عند تقاطع الابتكار والثقافة والقيادة"
منوعات
2026-06-12
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بـ "يوم فرنسا" تحت عنوان: "عند تقاطع الابتكار والثقافة والقيادة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:58
البابا لاوون الرابع عشر يكشف مفاجأة عن أصوله: أسلافي كانوا عبيداً ومُلّاك عبيد
منوعات
09:58
البابا لاوون الرابع عشر يكشف مفاجأة عن أصوله: أسلافي كانوا عبيداً ومُلّاك عبيد
0
منوعات
09:36
البعوض لا يختار عشوائياً… إليك لماذا يفضّلك على غيرك
منوعات
09:36
البعوض لا يختار عشوائياً… إليك لماذا يفضّلك على غيرك
0
منوعات
2026-07-30
بطاطا ساخنة تقود أميركية إلى المحكمة... وقضايا طعام انتهت بتعويضات بالملايين
منوعات
2026-07-30
بطاطا ساخنة تقود أميركية إلى المحكمة... وقضايا طعام انتهت بتعويضات بالملايين
0
منوعات
2026-07-30
ألقتها في البحر وهي في التاسعة... رسالتها عادت بعد 53 عاماً بمفاجأة مؤلمة
منوعات
2026-07-30
ألقتها في البحر وهي في التاسعة... رسالتها عادت بعد 53 عاماً بمفاجأة مؤلمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-07-29
طقس صيفي اعتيادي... وكتل حارة تشتدّ السبت والأحد
حال الطقس
2026-07-29
طقس صيفي اعتيادي... وكتل حارة تشتدّ السبت والأحد
0
أخبار لبنان
2026-04-16
الأمن العام يحذّر من صفحة مشبوهة على "فيسبوك" تحمل اسم CSTO
أخبار لبنان
2026-04-16
الأمن العام يحذّر من صفحة مشبوهة على "فيسبوك" تحمل اسم CSTO
0
آخر الأخبار
2026-04-15
الخارجية الصينية بشأن محادثات إيران: المهمة الملحة هي تجنب استئناف الحرب والحفاظ على زخم وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس
آخر الأخبار
2026-04-15
الخارجية الصينية بشأن محادثات إيران: المهمة الملحة هي تجنب استئناف الحرب والحفاظ على زخم وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس
0
أخبار لبنان
2026-07-30
محمد الحوت إلتقى الرئيس عون: طائرات "الميدل إيست" تستطيع تأمين خط بيروت–نيويورك
أخبار لبنان
2026-07-30
محمد الحوت إلتقى الرئيس عون: طائرات "الميدل إيست" تستطيع تأمين خط بيروت–نيويورك
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:41
مأكولات مناسبة لأعياد ميلاد الأطفال... إليكم طريقة تحضير الميني برغر وموزاريللا ستيكس وغيرها (فيديو)
عالم الطبخ
10:41
مأكولات مناسبة لأعياد ميلاد الأطفال... إليكم طريقة تحضير الميني برغر وموزاريللا ستيكس وغيرها (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:55
وزيرة التربية أطلقت خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسيّ 2026–2027
أخبار لبنان
05:55
وزيرة التربية أطلقت خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسيّ 2026–2027
0
أخبار دولية
04:21
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
أخبار دولية
04:21
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
0
أخبار دولية
00:09
مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على مسألة سلاح الحركة وانسحاب إسرائيليّ تدريجيّ من غزة
أخبار دولية
00:09
مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على مسألة سلاح الحركة وانسحاب إسرائيليّ تدريجيّ من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…
0
أخبار دولية
13:11
التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط
أخبار دولية
13:11
التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:27
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
فنّ
07:27
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
2
أخبار لبنان
05:04
وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة
أخبار لبنان
05:04
وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة
3
اقتصاد
02:28
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:28
إرتفاع في أسعار المحروقات
4
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
5
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦
6
أخبار دولية
00:26
ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح
أخبار دولية
00:26
ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح
7
أخبار لبنان
12:30
قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء
أخبار لبنان
12:30
قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء
8
أخبار لبنان
09:08
"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا
أخبار لبنان
09:08
"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More