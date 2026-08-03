قرية تستعد لظلامٍ مرتين في ليلة واحدة… كسوف نادر يعيد الحياة إلى بلدة منسية

في أقصى شمال إسبانيا، تستعد قرية أفيلانوسا دي مونيّو الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها الدائمين عشرة أشخاص، لاستقبال حدث فلكي استثنائي سيجعلها محط أنظار العالم.

ففي 12 آب 2026، سيمر الكسوف الكلي للشمس فوق مسار ضيق يعبر الأراضي الإسبانية، لتكون القرية من أفضل المواقع لمشاهدته، قبل غروب الشمس مباشرة، في مشهد نادر سيجعل الظلام يحل مرتين خلال ليلة واحدة.



ويصف علماء الفلك هذه الظاهرة بأنّها تجربة فريدة، إذ سيؤدي توقيت الكسوف إلى ما يشبه "غروبين متتاليين" خلال دقائق معدودة، قبل أن تكتمل الليلة بزخة شهب البرشاويات (Perseids)، ما يجعل السماء مسرحًا لحدثين فلكيين استثنائيين في الليلة نفسها.



ورغم هدوئها المعتاد وخلوها من المطاعم والمتاجر، بدأت القرية تستعد لاستقبال زوار من مختلف أنحاء إسبانيا، إضافة إلى القادمين من المملكة المتحدة وفرنسا وفنزويلا. كما أكد مسؤولو السياحة أنّ الفنادق في المنطقة حُجزت بالكامل منذ سنوات، مع توافد هواة متابعة الكسوف الباحثين عن أفضل موقع للرصد بعيدًا عن التلوث الضوئي والازدحام.



ولا يمثل الحدث مناسبة فلكية فحسب، بل فرصة لإحياء الروابط مع القرية، إذ يعود العديد من أبنائها وأحفادهم لقضاء هذه الليلة التاريخية بين حقولها وتلالها. وبالنسبة للسكان، ستكون لحظات يلتقي فيها الماضي بالحاضر، بينما تتحول واحدة من أكثر قرى إسبانيا عزلة، ولو لساعات قليلة، إلى مركز اهتمام العالم.