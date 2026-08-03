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بعد 74 عامًا في أعماق الأطلسي… العثور على حطام الطائرة التي غيّرت معايير سلامة الطيران
منوعات
2026-08-03 | 06:11
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بعد 74 عامًا في أعماق الأطلسي… العثور على حطام الطائرة التي غيّرت معايير سلامة الطيران
بعد مرور 74 عامًا على تحطم طائرة بان آم الرحلة 526A قبالة سواحل بورتوريكو، عثر فريق متخصص في استكشاف حوادث الطيران على حطام الطائرة على عمق نحو ألفي قدم في المحيط الأطلسي، منهياً أحد أكثر الألغاز الجوية غموضًا في تاريخ الجزيرة.
وكانت الطائرة قد سقطت في 11 نيسان 1952 بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى نيويورك إثر تعطل محركين، ما أدى إلى مقتل 52 شخصًا ونجاة 17 فقط.
وأعاد اكتشاف الحطام إحياء قصص الناجين والضحايا، ومن بينهم غلوريا روزاريو، التي نجت من الكارثة بينما فقدت ابنة خالتها التي رفضت القفز إلى البحر خوفًا من الأمواج.
كما تداولت الصحف آنذاك قصة مؤثرة عن حقيبة روزاريو التي عُثر عليها طافية في البحر، وبداخلها رسالة من زوجها كان يطمئنها فيها قبل الرحلة ويكتب: "لا تخافي من الطائرة، لن يحدث شيء."
وأكد المحققون أنّ جميع الركاب نجوا من الارتطام الأول بالمياه، إلا أنّ غياب إرشادات السلامة الخاصة بسترات النجاة ومخارج الطوارئ تسبب بحالة من الفوضى، فيما غرقت الطائرة خلال أقل من ثلاث دقائق.
وأسهمت هذه المأساة لاحقًا في اعتماد تعليمات السلامة التي تُقدَّم للمسافرين قبل الإقلاع، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من إجراءات الطيران الحديثة.
ورغم العثور على الحطام، أكد القائمون على عملية الاستكشاف أنّه لن يتم انتشاله احترامًا للموقع باعتباره مقبرة لضحايا الحادث، في حين تعمل جهات معنية في بورتوريكو على حماية الموقع وإنشاء نصب تذكاري يخلّد ذكرى الضحايا، لتبقى الكارثة علامة فارقة في تاريخ سلامة الطيران المدني.
مصدر
منوعات
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