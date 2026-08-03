جامعة الروح القدس – الكسليك تشارك في مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF) وتكرّم التميّز بمنح دراسية لـ84 طالبًا جديدًا (صور)

شاركت جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK) في فعاليات مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF)، تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم التميّز الأكاديمي وتشجيع الشباب على الانخراط في المبادرات الهادفة التي تُسهم في بناء مستقبل أفضل، وفي مقدّمها مبادرة "معًا نحو غدٍ أفضل" (Together for a Better Tomorrow).



وفي إطار هذه المشاركة، منحت الجامعة 84 طالبًا وطالبة من الطلاب الجدد منح التميّز (Excellence/Distinguished Scholarships)، تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.



وجرى تكريم الطلاب خلال احتفال BIAF، بحضور ممثل رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، نائب رئيس الجامعة لإدارة التسجيل البروفسور بول زغيب، الذي سلّم الطلاب المنح الدراسية، مؤكدًا التزام الجامعة بمواكبة الطاقات الواعدة والاستثمار في الشباب المتميّز.



وتندرج هذه المبادرة في إطار رسالة جامعة الروح القدس – الكسليك الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميّز، وإتاحة فرص تعليمية نوعية أمام الطلاب المتفوقين، بما يُسهم في إعداد قادة المستقبل وتعزيز دور التعليم في خدمة المجتمع.