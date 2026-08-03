الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جامعة الروح القدس – الكسليك تشارك في مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF) وتكرّم التميّز بمنح دراسية لـ84 طالبًا جديدًا (صور)
منوعات
2026-08-03 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جامعة الروح القدس – الكسليك تشارك في مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF) وتكرّم التميّز بمنح دراسية لـ84 طالبًا جديدًا (صور)
شاركت جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK) في فعاليات مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF)، تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم التميّز الأكاديمي وتشجيع الشباب على الانخراط في المبادرات الهادفة التي تُسهم في بناء مستقبل أفضل، وفي مقدّمها مبادرة "معًا نحو غدٍ أفضل" (Together for a Better Tomorrow).
وفي إطار هذه المشاركة، منحت الجامعة 84 طالبًا وطالبة من الطلاب الجدد منح التميّز (Excellence/Distinguished Scholarships)، تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.
وجرى تكريم الطلاب خلال احتفال BIAF، بحضور ممثل رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، نائب رئيس الجامعة لإدارة التسجيل البروفسور بول زغيب، الذي سلّم الطلاب المنح الدراسية، مؤكدًا التزام الجامعة بمواكبة الطاقات الواعدة والاستثمار في الشباب المتميّز.
وتندرج هذه المبادرة في إطار رسالة جامعة الروح القدس – الكسليك الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميّز، وإتاحة فرص تعليمية نوعية أمام الطلاب المتفوقين، بما يُسهم في إعداد قادة المستقبل وتعزيز دور التعليم في خدمة المجتمع.
منوعات
جامعة الروح القدس الكسليك
USEK
فعاليات
مهرجان بيروت الدولي للتكريم
BIAF
دعم
التميز الأكاديمي
تشجيع
الشباب
الانخراط
مبادرات
بناء
مستقبل
أفضل
مبادرة
معا نحو غد أفضل
Together for a Better Tomorrow.
بعد 74 عامًا في أعماق الأطلسي… العثور على حطام الطائرة التي غيّرت معايير سلامة الطيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
0
منوعات
2026-06-19
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بتخريج دفعة 2026 تحت شعار "النور الحي" (صور)
منوعات
2026-06-19
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بتخريج دفعة 2026 تحت شعار "النور الحي" (صور)
0
منوعات
2026-05-25
جامعة الروح القدس – الكسليك تحتفل بعيد العنصرة: رسالة تلاقٍ ومحبة ولقاء وفاء للعائلة الجامعية (صور)
منوعات
2026-05-25
جامعة الروح القدس – الكسليك تحتفل بعيد العنصرة: رسالة تلاقٍ ومحبة ولقاء وفاء للعائلة الجامعية (صور)
0
فنّ
2026-05-11
جامعة الروح القدس – الكسليك تكرّم ريمون جبارة وتعيد إحياء مسرحية "شربل" على مسرح كازينو لبنان
فنّ
2026-05-11
جامعة الروح القدس – الكسليك تكرّم ريمون جبارة وتعيد إحياء مسرحية "شربل" على مسرح كازينو لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:11
بعد 74 عامًا في أعماق الأطلسي… العثور على حطام الطائرة التي غيّرت معايير سلامة الطيران
منوعات
06:11
بعد 74 عامًا في أعماق الأطلسي… العثور على حطام الطائرة التي غيّرت معايير سلامة الطيران
0
منوعات
06:05
قرية تستعد لظلامٍ مرتين في ليلة واحدة… كسوف نادر يعيد الحياة إلى بلدة منسية
منوعات
06:05
قرية تستعد لظلامٍ مرتين في ليلة واحدة… كسوف نادر يعيد الحياة إلى بلدة منسية
0
منوعات
2026-08-02
بعد السفر… لماذا يعود البعض بشخصية مختلفة؟
منوعات
2026-08-02
بعد السفر… لماذا يعود البعض بشخصية مختلفة؟
0
منوعات
2026-07-31
البابا لاوون الرابع عشر يكشف مفاجأة عن أصوله: أسلافي كانوا عبيداً ومُلّاك عبيد
منوعات
2026-07-31
البابا لاوون الرابع عشر يكشف مفاجأة عن أصوله: أسلافي كانوا عبيداً ومُلّاك عبيد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-09
وزارة الصحة تدعو الى استقاء المعلومات عن فيروس "هانتا" من المصادر الرسمية وتجنب الإشاعات: إمكانية انتقاله محدودة ونادرة
أخبار لبنان
2026-05-09
وزارة الصحة تدعو الى استقاء المعلومات عن فيروس "هانتا" من المصادر الرسمية وتجنب الإشاعات: إمكانية انتقاله محدودة ونادرة
0
أخبار دولية
13:32
خمسون ألف مهاجر يعبرون من المغرب إلى سبتة... ما علاقة إسرائيل؟
أخبار دولية
13:32
خمسون ألف مهاجر يعبرون من المغرب إلى سبتة... ما علاقة إسرائيل؟
0
خبر عاجل
2026-05-20
وزير خارجية إسرائيل ينتقد فيديو بن غفير لناشطين مقيّدين من "أسطول الصمود"
خبر عاجل
2026-05-20
وزير خارجية إسرائيل ينتقد فيديو بن غفير لناشطين مقيّدين من "أسطول الصمود"
0
فنّ
2026-05-12
عناق وقبلات... ميل غيبسون يُشعل الجدل بعلاقته مع ممثلة إيطالية يكبرها بـ26 عاما (صور)
فنّ
2026-05-12
عناق وقبلات... ميل غيبسون يُشعل الجدل بعلاقته مع ممثلة إيطالية يكبرها بـ26 عاما (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
0
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
0
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
0
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
0
آخر الأخبار
03:43
فادي المصري للـLBCI بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: نريد قرارًا ظنيًا اتهاميًا كاملًا متكاملًا مبنيًا على وثائق ووقائع ومعطيات جدية وثابتة وإحالة الملف أمام المجلس العدلي من أجل الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة
آخر الأخبار
03:43
فادي المصري للـLBCI بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: نريد قرارًا ظنيًا اتهاميًا كاملًا متكاملًا مبنيًا على وثائق ووقائع ومعطيات جدية وثابتة وإحالة الملف أمام المجلس العدلي من أجل الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة
0
أخبار دولية
23:53
ترامب: مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الإثنين
أخبار دولية
23:53
ترامب: مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الإثنين
0
أخبار دولية
14:24
لماذا لم يضرب ترامب إيران؟
أخبار دولية
14:24
لماذا لم يضرب ترامب إيران؟
0
رياضة
13:37
هل رفع رئيس اتحاد الفيفا انفانتينو الراية البيضاء؟
رياضة
13:37
هل رفع رئيس اتحاد الفيفا انفانتينو الراية البيضاء؟
0
أخبار دولية
13:34
"تلغرام" يواجه موجة متصاعدة من الاتهامات والملاحقات
أخبار دولية
13:34
"تلغرام" يواجه موجة متصاعدة من الاتهامات والملاحقات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
10:37
وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة
أمن وقضاء
10:37
وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة
3
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
4
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
5
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
6
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
7
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
8
خبر عاجل
14:36
الجيش الإسرائيلي: العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها
خبر عاجل
14:36
الجيش الإسرائيلي: العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More