للتحرر من إرث الإستعمار… دولة تغيّر اسمها رسميًا بعد عقود

Nauru)

الواقعة في المحيط الهادئ تغيير اسمها رسميًا إلى جمهورية ناويرو (Naoero)، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء هويتها الوطنية والاقتراب من اسمها التقليدي المستخدم في لغتها المحلية.

وقال الرئيس ديفيد أديانغ إن القرار يعكس احترامًا أكبر لتراث البلاد ولغتها وثقافتها.

وبموجب التغيير، سيتحول الرمز الدولي للدولة من NRU إلى NRO، كما سيُطلق على سكانها اسم دي-ناويرو (dei-Naoero) بدلًا من "ناوروان". وكانت الدولة تُعرف عالميًا باسم "ناورو" بسبب صعوبة نطق اسمها الأصلي بالنسبة للأجانب، وليس نتيجة اختيار رسمي من سكانها.



وتُعد ناويرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، ثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد توفالو ومدينة الفاتيكان. وكانت الجزيرة الصغيرة مستعمرة ألمانية ثم خضعت للإدارة الأسترالية قبل أن تنال استقلالها عام 1968. وشهد اقتصادها ازدهارًا كبيرًا في سبعينيات القرن الماضي بفضل تعدين الفوسفات، قبل أن ينهار القطاع لاحقًا ويدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.



ويأتي تغيير الاسم في وقت تواجه فيه الجزيرة تهديدات متزايدة بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر الناتج عن التغير المناخي، ما دفع حكومتها إلى البحث عن استثمارات خارجية لتمويل مشاريع تهدف إلى حماية السكان والبنية التحتية.



ويُعد هذا القرار جزءًا من موجة دولية تسعى فيها بلدان عدة إلى الابتعاد عن الأسماء المرتبطة بالماضي الاستعماري أو تعزيز هويتها الوطنية، كما حدث مع إسواتيني التي عادت إلى اسمها التقليدي عام 2018.

وأكدت الحكومة أنّ الهيئات الدولية بدأت بالفعل اعتماد الاسم الجديد، فيما ستُعاد تسمية الطائرات والسفن الوطنية بما يتوافق مع الهوية الجديدة للدولة.

أعلنت دولة ناورو (