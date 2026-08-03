الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للتحرر من إرث الإستعمار… دولة تغيّر اسمها رسميًا بعد عقود

منوعات
2026-08-03 | 08:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للتحرر من إرث الإستعمار… دولة تغيّر اسمها رسميًا بعد عقود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
للتحرر من إرث الإستعمار… دولة تغيّر اسمها رسميًا بعد عقود

أعلنت دولة ناورو (

Nauru)

 الواقعة في المحيط الهادئ تغيير اسمها رسميًا إلى جمهورية ناويرو (Naoero)، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء هويتها الوطنية والاقتراب من اسمها التقليدي المستخدم في لغتها المحلية. 
 
وقال الرئيس ديفيد أديانغ إن القرار يعكس احترامًا أكبر لتراث البلاد ولغتها وثقافتها.
 
وبموجب التغيير، سيتحول الرمز الدولي للدولة من NRU إلى NRO، كما سيُطلق على سكانها اسم دي-ناويرو (dei-Naoero) بدلًا من "ناوروان". وكانت الدولة تُعرف عالميًا باسم "ناورو" بسبب صعوبة نطق اسمها الأصلي بالنسبة للأجانب، وليس نتيجة اختيار رسمي من سكانها.

وتُعد ناويرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، ثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد توفالو ومدينة الفاتيكان. وكانت الجزيرة الصغيرة مستعمرة ألمانية ثم خضعت للإدارة الأسترالية قبل أن تنال استقلالها عام 1968. وشهد اقتصادها ازدهارًا كبيرًا في سبعينيات القرن الماضي بفضل تعدين الفوسفات، قبل أن ينهار القطاع لاحقًا ويدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.

ويأتي تغيير الاسم في وقت تواجه فيه الجزيرة تهديدات متزايدة بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر الناتج عن التغير المناخي، ما دفع حكومتها إلى البحث عن استثمارات خارجية لتمويل مشاريع تهدف إلى حماية السكان والبنية التحتية.

ويُعد هذا القرار جزءًا من موجة دولية تسعى فيها بلدان عدة إلى الابتعاد عن الأسماء المرتبطة بالماضي الاستعماري أو تعزيز هويتها الوطنية، كما حدث مع إسواتيني التي عادت إلى اسمها التقليدي عام 2018.
 
وأكدت الحكومة أنّ الهيئات الدولية بدأت بالفعل اعتماد الاسم الجديد، فيما ستُعاد تسمية الطائرات والسفن الوطنية بما يتوافق مع الهوية الجديدة للدولة.
 

منوعات

ناورو

Nauru

المحيط الهادئ

تغيير اسم

جمهورية ناويرو

Naoero

هوية وطنية.

LBCI التالي
هل خدعتنا البرودة؟ الاستحمام بالمياه الباردة قد لا يكون الحل الأفضل في ليالي الصيف الحارة
جامعة الروح القدس – الكسليك تشارك في مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF) وتكرّم التميّز بمنح دراسية لـ84 طالبًا جديدًا (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-05-30

نجم شهير يغيّر اسمه رسميًا… والسبب العائلة المتحدر منها!

LBCI
منوعات
2026-07-22

"كنت أشعر كأنني صياد"... بعد ظهور اسمه بأكثر من ألف وثيقة من ملفات إبستين: العثور على دانيال سياد ميتاً قرب باريس

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-30

رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تغير اتجاهها وترتفع 1% إلى 91.65 د/ب

LBCI
منوعات
2026-05-05

دولة عربية تحجب رسمياً المواقع الإباحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:00

سرّ الوالد المفضّل… لماذا يلجأ الطفل إلى أحد الوالدين دون الآخر؟

LBCI
منوعات
09:26

في عيد ميلادها الثاني... صورة عفوية للأمير الحسين وكلمات مؤثّرة لابنته (صورة)

LBCI
منوعات
08:39

هل خدعتنا البرودة؟ الاستحمام بالمياه الباردة قد لا يكون الحل الأفضل في ليالي الصيف الحارة

LBCI
منوعات
06:20

جامعة الروح القدس – الكسليك تشارك في مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF) وتكرّم التميّز بمنح دراسية لـ84 طالبًا جديدًا (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-01-09

تراجع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
2026-05-28

بعد تحذير روسيا.. الولايات المتحدة تؤكد أن سفارتها في كييف مفتوحة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-19

ترامب في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام": السلام صعب جدًّا ولكننا سنحققه

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-04

النائب جورج عطالله من بكركي: الهدف الأساسيّ والرئيسيّ هو حماية لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:43

كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية

LBCI
أخبار لبنان
08:05

إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026

LBCI
أخبار لبنان
06:52

سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي

LBCI
أخبار لبنان
06:47

رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق

LBCI
أخبار لبنان
05:10

مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
05:04

علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت

LBCI
أخبار دولية
03:45

وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
07:31

تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ

LBCI
حال الطقس
01:27

الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
03:53

عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها

LBCI
أخبار دولية
23:50

زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر

LBCI
أخبار لبنان
06:47

رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق

LBCI
أمن وقضاء
15:38

قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط

LBCI
اسرار
00:06

أسرار الصحف 3-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More