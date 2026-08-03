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هل خدعتنا البرودة؟ الاستحمام بالمياه الباردة قد لا يكون الحل الأفضل في ليالي الصيف الحارة

منوعات
2026-08-03 | 08:39
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هل خدعتنا البرودة؟ الاستحمام بالمياه الباردة قد لا يكون الحل الأفضل في ليالي الصيف الحارة
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هل خدعتنا البرودة؟ الاستحمام بالمياه الباردة قد لا يكون الحل الأفضل في ليالي الصيف الحارة

يعتقد كثيرون أنّ الاستحمام بمياه شديدة البرودة خلال ليالي الصيف الحارة هو الحل الأسرع للتخلص من الشعور بالحرارة والنوم بشكل أسرع، لكن الخبراء يؤكدون أن الواقع أكثر تعقيدًا، وأن الماء الفاتر قد يكون الخيار الأفضل في هذه الحالة.

وأوضح البروفيسور مايك تيبتون، أستاذ علم وظائف الأعضاء البشرية والتطبيقية في جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة، أنّ الاستحمام بالماء المثلج قبل النوم قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ إنّ الصدمة الناتجة عن التعرض للبرد الشديد تدفع الجسم إلى إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يزيد من حالة اليقظة بدلًا من الاسترخاء.

وأشار الخبراء إلى أنّ الماء شديد البرودة يؤثر أيضًا على الدورة الدموية، وهي إحدى الوسائل الأساسية التي يستخدمها الجسم لتنظيم حرارته. فعند ارتفاع درجة الحرارة، تتوسع الأوعية الدموية القريبة من الجلد للسماح بخروج الحرارة، بينما يؤدي البرد القاسي إلى تقليص تدفق الدم إلى الجلد، ما قد يحبس الحرارة داخل الجسم لفترة أطول.

أما الاستحمام بالماء الفاتر، بدرجة حرارة تتراوح غالبًا بين منتصف وأواخر العشرينيات مئوية، فيساعد على وصول الدم إلى سطح الجلد والتخلص من الحرارة بشكل تدريجي، ما يجعله أكثر فاعلية قبل النوم.
 
في المقابل، يبقى الماء شديد البرودة، الذي تقل حرارته عن 10 درجات مئوية، مفيدًا في حالات ضربة الشمس الحادة عندما يحتاج الجسم إلى تبريد سريع.
 

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