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من سلّة المهملات إلى حلّ اقتصادي: "تفل القهوة" كنز منزلي متعدّد الاستخدامات

منوعات
2026-08-04 | 05:44
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من سلّة المهملات إلى حلّ اقتصادي: &quot;تفل القهوة&quot; كنز منزلي متعدّد الاستخدامات
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من سلّة المهملات إلى حلّ اقتصادي: "تفل القهوة" كنز منزلي متعدّد الاستخدامات

كشفت تقارير وبحوث علمية حديثة أنّ بقايا القهوة أو ما يُعرف بـ "تفل القهوة" تُشكّل بديلاً طبيعيًا واقتصاديًا لعدد كبير من المنتجات الكيميائية والتجارية المستخدمة يوميًا في مجالات المنزل، والطهي، والعناية الشخصية، والزراعة.

وأظهرت دراسة بحثية أنّ المركبات والمستخلصات الموجودة في تفل القهوة تملك خصائص واعدة في مكافحة بعض الآفات الزراعية والبعوض. كما يُستفاد من ملمس التفل في تنظيف أواني الطهي الملتصقة وشبكات الشواء، إضافةً إلى أحواض الفولاذ المقاوم للصدأ، مع ضرورة تجنّب استخدامه على الأسطح المساميّة لتفادي خدشها.

كما يمتصّ التفل الروائح النفّاذة في الثلّاجات والسيارات والخزائن. وتوصّل باحثون بجامعة آيوا لإمكانية استخدامه كصبغة بنّيّة طبيعية للأقمشة والورق، بجانب قدرة معجونه على إخفاء خدوش الأثاث الداكن موقّتاً.

وفي المطبخ، تُفتّت أحماضه ألياف اللحوم لتطريتها عبر فركها به مع التوابل لمدّة ساعتَين، أو نقعها في سائله المغلي والمصفّى يومًا كاملاً بالثلّاجة.
أمّأ جماليًّا، يُستخدم تفل القهوة كمقشّر لتنعيم البشرة وفروة الرأس مع مراعاة الحذر للبشرة الحسّاسة وتجنّب منطقة تحت العين.
 وزراعياًّ، يغني التفل التربة بمضادات الأكسدة ويرفع القيمة الغذائية للنباتات، كما يحسّن جودة السماد العضوي وينقّي التربة من المعادن الثقيلة عند إضافته بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.
 

منوعات

تفل

تفل قهوة

قهوة

اقتصاد

توفير

تنظيف شباك الشواء

تنظيف حوض الفولاذ.

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