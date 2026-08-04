مئات القذائف تنفجر مع الحرائق… اكتشاف صادم في جنوب فرنسا

كشفت حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب غرب فرنسا عن مخبأ يضم نحو 400 قذيفة وذخيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في قرية لو بورج (Le Porge)، بعدما تسببت درجات الحرارة المرتفعة بانفجارها، في اكتشاف غير متوقع أثار قلق السكان والسلطات.



وأوضح مسؤولون محليون أنّ أكثر من 100 انفجار سُمعت خلال الليلة الثانية من الحرائق، بعدما اعتُقد في البداية أنها ناجمة عن انفجار أسطوانات غاز، قبل أن يتبين أنها ذخائر تاريخية مدفونة تحت الأرض. ووصف رئيس بلدية القرية المشهد بأنه بدا وكأنه "صوت الحرب"، مشيرًا إلى أنّ إحدى القذائف اخترقت أحد المنازل.



وباشرت فرق إزالة المتفجرات عمليات تمشيط واسعة، ما سمح لمعظم السكان بالعودة إلى منازلهم، فيما لا تزال بعض المناطق مغلقة لأسباب أمنية. وأسفرت الحرائق عن تدمير أكثر من 180 منزلًا في المنطقة، بينما شملت الذخائر المكتشفة قذائف هاون وقذائف مضادة للدبابات من منشأين ألماني وفرنسي.



ويأتي هذا الاكتشاف بعد السيطرة على الحريق الذي استمر نحو عشرة أيام في إقليم جيروند، في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حرائق واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصًا في فرنسا وإسبانيا، أدت إلى إجلاء أكثر من 330 ألف شخص، فيما احترقت نحو 42 ألف هكتار من الغابات في جنوب غرب فرنسا، في واحدة من أكبر حرائق الغابات التي تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.