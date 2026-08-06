أزمة مالية تُهدّد زواج الأمير هاري وميغان ماركل... وكلفة الطلاق تحول دونه

تصدّرت الضغوط المالية والأزمات الاقتصادية المشهد مجدداً في حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعدما كشفت مصادر مقرّبة من العائلة المالكة عن اتّساع الفجوة بين الزوجين خلف الأبواب المغلقة، وسط تكهّنات متواصلة بشأن مستقبل زواجهما المستمر منذ عام 2018.

ونقلت مجلة New Idea عن مصدر ملكي مطّلع قوله إنّ الأمور بدأت تتدهور بالفعل خلف الكواليس، مؤكداً أنّ الأزمة المالية أصبحت المحرّك الرئيسي للتوتر المتصاعد في مقرّ إقامتهما في منطقة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا.

وأوضح التقرير أنّ الزوجين يواجهان سلسلة من الانتكاسات المتلاحقة التي أثارت قلقهما بشأن المستقبل، وفي مقدّمتها المخاوف المتعلقة بتمويل ورعاية دورة ألعاب إنفكتوس 2027 المقرّر إقامتها في برمنغهام، إلى جانب انتهاء عقد ميغان ماركل مع منصة نتفليكس، واستبعادها من ترشيحات جوائز إيمي.

كما يواجه الثنائي أزمة سيولة، إذ إنّ معظم ثروتهما المشتركة، المقدّرة بنحو 30 مليون دولار، مستثمرة في منزلهما بولاية كاليفورنيا.

وأشار المصدر إلى الفارق الكبير بين وضع هاري الحالي ووضع شقيقه الأمير وليام، موضحاً أنّ الشقيقين كانا في ذروة النجاح قبل خمس سنوات، إلا أنّ هاري وميغان لم يتمكنا من الحفاظ على هذا الزخم، فيما بات وليام اليوم من بين أكثر الشخصيات ثراءً ونفوذاً داخل العائلة المالكة. وأضاف أنّ القلق المالي بات يهيمن على حياتهما في مونتيسيتو، من دون وجود حلّ واضح للأزمة.

وفي حين أكّد خبراء أنّ العلاقة بين الزوجين تمرّ بواحدة من أصعب مراحلها، استبعدت مصادر مطّلعة لجوءهما إلى الطلاق في الوقت الراهن، ليس فقط حرصاً على استمرار الزواج، بل أيضاً بسبب الكلفة المالية الباهظة للانفصال. ووفقاً للمصدر، فإنّهما، حتى لو رغبا في إنهاء زواجهما، لا يملكان حالياً السيولة الكافية لتغطية تكاليف الطلاق.