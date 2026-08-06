الشمس ستغرب مرّتَين في غضون دقائق"... قرية إسبانية تستعد لحدث كوني نادر

تتجه أنظار هواة الفلك والرحّالة من مختلف أنحاء العالم إلى قرية أبيانوسا دي مونيو الإسبانية النائية، الواقعة في مقاطعة بورغوس شمالي البلاد، والتي تستعد لاستقبال تدفّق غير مسبوق من الزوار في 12 آب، تزامنًا مع واحدة من أندر الظواهر الفلكية.



وتُعدّ القرية شبه مهجورة، إذ لا يتجاوز عدد سكانها الدائمين بضع عائلات، وتخلو من المطاعم والمتاجر، فيما تبقى حانتها الوحيدة مغلقة معظم الوقت.



لكن موقعها الجغرافي وضعها فجأة في قلب الحدث، إذ تقع مباشرة ضمن المسار الأمثل لرصد الكسوف الكلي للشمس، وهو الأول الذي يُشاهد من البر الأوروبي منذ عام 1999، والأول في إسبانيا منذ عام 1912.



وتكتسب القرية أهمية خاصة بفضل غياب التلوث الضوئي، وانخفاض المباني، وانفتاح الأفق الغربي، ما يتيح مشاهدة الكسوف الكلي قبيل غروب الشمس مباشرة. وسيؤدي ذلك إلى مشهد بصري استثنائي يُعرف بـ"الشفق المزدوج"، حيث سيخيّل للمشاهدين وكأنّ الشمس تغرب مرتين في غضون دقائق.



ولن يقتصر العرض السماوي على الكسوف، إذ ستتزامن الليلة نفسها مع ذروة زخات شهب البرشاويات، في مشهد نادر يجمع بين ظاهرتين فلكيتين بارزتين في وقت واحد.



وقد أعاد هذا الحدث الحياة إلى القرية، مع عودة عدد من أبنائها المغتربين وتوافد زوار من دول عدة، فيما نفدت حجوزات الفنادق وأماكن الإقامة في المنطقة منذ أشهر.



وفلكيًا، يبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 7:33 مساءً بالتوقيت المحلي، يليه الكسوف الكلي عند الساعة 8:29 مساءً، ويستمر نحو دقيقتين، وسط استعداد آلاف الزوار للتجمع على التلال والمرتفعات لمشاهدة هذا الحدث الكوني النادر.