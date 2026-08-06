هل فاتورة الكهرباء أعلى من المعتاد؟... هذه الأجهزة تستنزف أكبر كمية من الطاقة في منزلك

كشفت تقارير وإحصاءات حديثة أنّ الأجهزة المنزلية لا تستهلك الكهرباء بالمعدل نفسه، مؤكدةً أنّ فهم طبيعة عمل كل جهاز وعدد ساعات تشغيله يُعدّ مفتاحًا أساسيًا لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.



ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، تتصدر أجهزة التكييف والتدفئة وسخانات المياه قائمة الأجهزة الأكثر استهلاكًا للطاقة في المنازل، تليها الثلاجات، ثم الإضاءة وأجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب والكمبيوتر. أما بقية الأجهزة، فيبقى استهلاكها أقل، إما لقصر مدة تشغيلها أو لانخفاض قدرتها الكهربائية.



وأوضح الخبراء أنّ تفاوت استهلاك الكهرباء بين الأجهزة يعتمد على عاملين رئيسيين: القدرة الكهربائية للجهاز وعدد ساعات تشغيله.



فأجهزة التكييف وسخانات المياه تجمع بين القدرة الكهربائية العالية وفترات التشغيل الطويلة، ما يجعلها الأكثر استهلاكًا للطاقة. وفي المقابل، يستهلك مجفف الشعر قدرة عالية، لكنه يُستخدم لفترات قصيرة، بينما قد تؤدي مروحة السقف، رغم استهلاكها المنخفض، إلى زيادة الاستهلاك الشهري عند تشغيلها لساعات طويلة. وينطبق الأمر أيضًا على الأفران والغسالات، بحسب وتيرة استخدامها.



كما حذّرت التقارير من الاستهلاك الخفي للكهرباء، الناتج عن الأجهزة التي تبقى موصولة بالمقبس حتى بعد إيقاف تشغيلها.



ومن أبرز هذه الأجهزة شواحن الهواتف، وأجهزة التلفزيون في وضع الاستعداد (Standby)، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الألعاب. ورغم أنّ استهلاك كل جهاز على حدة يبدو محدودًا، فإن تراكم استهلاك عشرات الأجهزة الموصولة بالكهرباء على مدار الساعة قد ينعكس بشكل واضح على قيمة الفاتورة.



وللحد من استهلاك الكهرباء، ينصح الخبراء بتشغيل الأجهزة عند الحاجة فقط، وفصل الشواحن والأجهزة غير المستخدمة من المقابس، واستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، إضافة إلى تقليل ساعات تشغيل الأجهزة الأكثر استهلاكًا، مثل التكييف وسخان المياه، كلما أمكن ذلك.