حسن النية لا يكفي... 8 عبارات تجنّب قولها لشخص بعد الانفصال

كشفت مراجعات وبحوث علمية حديثة أنّ آثار الانفصال لا تقتصر على الصدمة النفسية الأولى، بل تمتد لتشمل تحديات جسدية ونفسية واجتماعية قد تستمر لفترة طويلة.



وأظهرت مراجعة شملت 94 دراسة أنّ الأشخاص المطلقين أكثر عرضةً للإصابة بمشكلات صحية مقارنةً بالمتزوجين.



وعلى الصعيد النفسي، رصدت 47 دراسة آثارًا متكررة تختلف في شدتها، أبرزها الاكتئاب، والقلق، والحزن العميق، والشعور بالوحدة، والاجترار الفكري، واضطراب صورة الذات، وتراجع الثقة في العلاقات الجديدة. وفي المقابل، قد يشكّل الانفصال، مع مرور الوقت، فرصةً للنمو النفسي وإعادة بناء الهوية.



وحذّر الخبراء من أنّ بعض عبارات المواساة العفوية قد تتحول إلى مصدر أذى غير مقصود، ومن أبرزها:



1. "ماذا حدث؟"

قد تُفسَّر على أنها فضول وتدخّل في الخصوصية.



2. "لقد كنتما سعيدين جدًا."

قد تسبب الإحراج وتتجاهل ما كان يحدث خلف الأبواب المغلقة.



3. "على الأقل ستقضي وقتًا أقل مع الأطفال."

قد تؤذي مشاعر الوالدين وتزيد من شعورهما بالفقد والوحدة.



4. "أنا آسف جدًا."

قد توحي بالشفقة والرثاء أكثر من الدعم الحقيقي.



5. "أدخل في علاقة جديدة لتنسى القديمة."

تستعجل التعافي بدلًا من احترام مشاعر الشخص ومنحه الوقت اللازم.



6. "لقد تنازلت عن حقوقك... كان يجب أن تستعين بمحامٍ."

قد تؤجج الخلافات وتفتح بابًا لصراعات جديدة.



7. "وماذا عن الأطفال؟ ربما كان بإمكانكما الاستمرار من أجلهم."

قد تزرع شعورًا بالذنب، وكأن الآخرين أكثر حرصًا على مصلحة الأطفال.



8. "في الأساس، لم أكن أحب شريكك."

قد تجعل الشخص يشعر بالندم أو السذاجة، وتزيد من عزلته.



كما أظهرت دراسة بريطانية أنّ الرجال غالبًا ما يترددون في طلب الدعم بعد الانفصال، خشية الظهور بمظهر الضعيف، ما يجعل تقديم المساندة لهم بهدوء ومن دون تدخل مفرط أمرًا بالغ الأهمية.



وتنصح مدربة العلاقات والطلاق أندريا هيبس بالنظر إلى الطلاق باعتباره بداية مرحلة جديدة، لا نهاية الحياة، وبمساندة الشخص المنفصل عبر كلمات بسيطة، وتوفير مساحة آمنة له للتعبير عن مشاعره، بدلًا من إغراقه بالنصائح أو إصدار الأحكام.