ربط على كرسي ورمي بفطيرة... دعوى قضائية تكشف عقوبات مهينة داخل شركة

كشفت دعوى قضائية رفعها الموظف السابق ديفيد فيغيروا ضد أحد متاجر شركة كومكاست في ولاية كونيتيكت الأميركية عن ممارسات وصفها بـ"المهينة"، قال إنها كانت تُستخدم لمعاقبة الموظفين الذين يحققون أدنى معدلات مبيعات.



وبحسب الدعوى، لم يكن المتجر يعتمد التدريب أو الدعم لتحسين الأداء، بل كان يُربط الموظف صاحب أقل نسبة مبيعات إلى كرسي داخل غرفة خلفية، قبل أن تُرمى فطيرة كريمة في وجهه أمام زملائه.



وأشار فيغيروا إلى أنه شاهد عددًا من زملائه يتعرضون لهذا العقاب، قبل أن يصبح هو نفسه أحد ضحاياه.



وتضيف الدعوى أنّ هذه الممارسة كانت تُنفذ، بحسب الادعاءات، تحت إشراف مديرة المتجر، وشملت تصوير الحوادث بالفيديو، وتدوين أسماء الموظفين الذين تعرضوا للعقاب على لوحة داخلية، إلى جانب تحديد اسم الموظف الذي قد يكون التالي.



وأكد فيغيروا أنه قرر الاستقالة ورفع الدعوى بعدما قال إن الإدارة الإقليمية لم تتخذ أي إجراء لمعالجة شكواه، ما أثار جدلًا واسعًا حول الضغوط التي قد يتعرض لها موظفو المبيعات وحدود أساليب تحفيزهم أو محاسبتهم.



من جهتها، نفت شركة كومكاست هذه الاتهامات، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة تحظر جميع أشكال التحرش والإهانة، ومشيرةً إلى أنها سترد على هذه الادعاءات من خلال الإجراءات القضائية المتبعة.