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كنز عمره 1500 عام يظهر في مدينة ذُكرت في سفر الرؤيا... اكتشاف أثري مذهل (صور)
منوعات
2026-08-06 | 10:22
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كنز عمره 1500 عام يظهر في مدينة ذُكرت في سفر الرؤيا... اكتشاف أثري مذهل (صور)
كشف علماء آثار عن فسيفساء نادرة يعود تاريخها إلى نحو 1500 عام في مدينة سميرنا الأثرية، الواقعة ضمن مدينة إزمير التركية، والتي ارتبط اسمها بإحدى الكنائس السبع المذكورة في سفر الرؤيا. وجاء الاكتشاف خلال أعمال تطوير للبنية التحتية داخل الموقع الأثري.
وتعود الفسيفساء إلى الفترة الممتدة بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين، وتتميز بزخارف هندسية ونباتية لا تزال محفوظة بحالة جيدة، أبرزها أوراق اللبلاب المصنوعة من قطع فسيفساء حمراء تتخذ شكلًا شبيهًا بالقلب.
وأوضح مدير أعمال التنقيب أنّ هذا الشكل لم يكن يرمز إلى الحب في تلك الحقبة كما قد يوحي مظهره اليوم، بل ارتبط بمعاني الوفاء والثبات، نظرًا إلى طبيعة نبات اللبلاب الذي يتشبث بالأشجار والجدران.
كما عثر علماء الآثار على بقايا جدران تشير إلى وجود مبنى شُيّد فوق الفسيفساء خلال العهد العثماني في القرن التاسع عشر، بطريقة لم تُلحق أضرارًا بأرضيتها، ما أسهم في الحفاظ عليها طوال هذه القرون.
وإلى جانب الفسيفساء، اكتشف الباحثون أواني فخارية وأدوات منزلية تعود إلى أواخر العهد العثماني وبدايات الجمهورية التركية، ما يشير إلى إعادة استخدام الموقع بعد قرون طويلة من إنشاء الفسيفساء.
ويأتي هذا الكشف ضمن سلسلة من الاكتشافات الأثرية في المواقع المرتبطة بالمدن الواردة في سفر الرؤيا، والتي تسهم في إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ المنطقة خلال العصر الروماني والفترة المسيحية المبكرة.
المصدر
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