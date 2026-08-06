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تقاسم الأعمال المنزلية... مفتاح علاقة زوجية أكثر سعادة: إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
منوعات
2026-08-06 | 10:36
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تقاسم الأعمال المنزلية... مفتاح علاقة زوجية أكثر سعادة: إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت مجموعة من الدراسات والاستطلاعات الحديثة أنّ تقاسم الزوجين للأعباء المنزلية يتجاوز مجرد تخفيف الإرهاق الجسدي، ليصبح عاملًا أساسيًا في تعزيز التواصل العاطفي، وزيادة الرضا عن العلاقة، ودعم استقرارها على المدى الطويل.
وأظهرت الدراسات أنّ الأزواج الذين يتشاركون في ثلاث مهام منزلية على الأقل يتمتعون بعلاقات أكثر استقرارًا مقارنةً بمن يتحمل أحد الطرفين معظم المسؤوليات. كما أنّ الشعور بالإنصاف، والنظر إلى إدارة المنزل باعتبارها مشروعًا مشتركًا، يُعدّان من أبرز العوامل التي ترفع جودة الحياة الزوجية.
لكنّ العدالة لا تُقاس بعدد ساعات العمل فقط، بل أيضًا بطبيعة المهام وتقاسمها، إذ تساعد المشاركة على تقدير الجهد اليومي، بما في ذلك الأعمال غير المرئية التي يبذلها الطرف الآخر.
ولم تعد الأعمال المنزلية تقتصر على الطبخ والتنظيف، بل تشمل أيضًا الحمولة الذهنية، أي التخطيط المستمر، وتنظيم احتياجات الأسرة، ومتابعة تفاصيل الحياة اليومية.
وتحذّر الدراسات من الاعتماد على التوقعات غير المعلنة، أو افتراض أنّ الشريك سيدرك احتياجات المنزل تلقائيًا، مؤكدةً أنّ التواصل المباشر والصريح بشأن توزيع المسؤوليات يحدّ من سوء الفهم ويخفف من تراكم الضغوط.
وتشير التقارير إلى أنّ إدارة المنزل ليست مجرّد مساعدة أو معروف يقدمه أحد الطرفين للآخر، بل مسؤولية مشتركة بين شريكين، تسهم في بناء علاقة أكثر توازنًا، وبيئة أسرية أكثر استقرارًا ودفئًا.
المصدر
منوعات
تقاسم اعمال المنزل
زواج
مساعدة المرأة في المنزل.
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