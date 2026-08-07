من الحانات إلى المهرجانات… العالم يرفع الكؤوس احتفالاً باليوم العالمي للبيرة

مع حلول الجمعة الأولى من شهر آب، يحتفل عشّاق البيرة حول العالم باليوم العالمي للبيرة، في مناسبة سنوية تجمع ثقافات وشعوباً مختلفة للاحتفاء بهذا المشروب وصناعته بمختلف أنواعه، سواء كانت البيرة فاتحة أو داكنة أو مرّة أو حتى خالية من الكحول.



ولا تقتصر هذه المناسبة على الاستمتاع بالمشروب فحسب، بل تشكّل أيضاً فرصة لتوجيه تحية إلى المزارعين وصنّاع البيرة المحليين وطواقم الضيافة الذين يقفون خلف إنتاجها وتقديمها.



وللمشاركة في هذه المناسبة، يقترح خبراء صناعة البيرة طرقاً عدّة لاكتشاف أنواع ونكهات جديدة، من بينها تجربة عيّنات صغيرة من أنواع مختلفة، أو حضور جلسات التذوّق والجولات داخل معامل التخمير للتعرّف إلى مراحل التصنيع وتاريخ الوصفات المختلفة.



ويختار البعض الاحتفال بطريقة مختلفة من خلال إعداد خبز البيرة منزلياً، وإدخال نكهتها في وصفات وأطباق متنوعة.



ويمتدّ تقويم المناسبات المرتبطة بالبيرة ليشمل احتفالات أخرى حول العالم، فيما يفضّل كثيرون تناولها إلى جانب أطباق شهيرة مثل البيتزا والبريتزل.



وتعود جذور اليوم العالمي للبيرة إلى عام 2008، فيما يُحتفل به في الجمعة الأولى من شهر آب من كل عام، في توقيت يتزامن مع فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ما يجعله بالنسبة إلى كثيرين مناسبة للاجتماع مع الأصدقاء والاستمتاع بمشروب بارد.