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اكتشاف 103 مواقع أثرية في الرياض: نقوش تروي حياة الإنسان قبل آلاف السنين

منوعات
2026-08-08 | 12:25
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اكتشاف 103 مواقع أثرية في الرياض: نقوش تروي حياة الإنسان قبل آلاف السنين
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اكتشاف 103 مواقع أثرية في الرياض: نقوش تروي حياة الإنسان قبل آلاف السنين

أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشافات تاريخية هامة في منطقة الرياض، تسلط الضوء على أساليب حياة الإنسان وقصصه التي تعود إلى آلاف السنين، وذلك وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

 وشملت المنشآت الحجرية التي تضمّ بقايا هياكل ومقابر ومآوي استخدمها الإنسان القديم لأغراض السكن والحماية والدفن، مما يؤكد وجود استقرار بشري ممتد عبر العصور.

كما تضمنت الكشوفات نقوشاً كتابية متنوعة بين نصوص ثمودية تعود للقبائل التي استوطنت المنطقة واعتمدت على الرعي والتجارة، ونقوش إسلامية مبكرة تسجل أفكار وأسماء السكان، وتثبت استمرار استخدام المنطقة عبر المراحل التاريخية المتعاقبة.

واشتملت المكتشفات أيضاً على فنون صخرية نُفذت بتقنيات الحز والرسم الملون على الواجهات الجبلية، وتجسد أشكالاً آدمية تُبرز الأنشطة اليومية، وأشكالاً حيوانية للحيوانات البيئية والأليفة كالجمال والأنعام، بالإضافة إلى رموز وأشكال هندسية تعكس الجوانب الرمزية والثقافية للمجتمعات القديمة.


وأكدت الهيئة استمرار العمل في الموقع لاستكمال الدراسات والمسح الميداني، وتسجيل الاكتشافات بالسجل الوطني للآثار، إضافة إلى إطلاق برامج مجتمعية لحماية هذا الإرث الحضاري.
 

منوعات

السعودية

آثار

معالم سياحية

منقوشات الإنسان القديم

وكالة الانباء السعودية

سياحة السعودية.

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