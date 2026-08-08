في هذا البلد... اكتشاف نوع جديد من الضفادع!

أعلن باحثون اكتشاف نوع جديد من ضفادع الأشجار المتوطنة في كوستاريكا، يتميز بحجمه الصغير ولونه الأخضر الداكن ونشاطه الليلي، فيما أثار اعتماده على مزارع البن كموطن طبيعي مخاوف بشأن مستقبله.

وأوضح الباحث فاغنر تشافيز-أكونا، المشارك في الدراسة التي أجراها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية في الأرجنتين بالتعاون مع جامعة كوستاريكا، أن هذا النوع لا يوجد إلا في كوستاريكا، ويقضي معظم نشاطه خلال الليل.

ويبلغ طول الضفدع نحو أربعة سنتيمترات، ويعيش بين أشجار البن مستفيدًا من الظل والرطوبة، حيث يتغذى على الحشرات الصغيرة المنتشرة في هذه البيئة، من دون أن يلحق أي ضرر بمحصول البن نفسه.

ورغم العثور على عينات منه في مناطق أخرى، يحذر الباحثون من أن استخدام المبيدات الحشرية في مزارع البن قد يشكل تهديدًا لهذا النوع، إذ يمكن للمواد الكيميائية أن تنتقل إلى التربة والمسطحات المائية التي تنمو فيها صغار الضفادع، ما قد يؤثر في بقائها، رغم عدم توفر أدلة علمية قاطعة حتى الآن.

وكالة فرانس برس