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للتخفيف من الأزمة النفسية... جامعة أميركية تخفي علامات الطلاب!

منوعات
2026-08-08 | 12:57
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للتخفيف من الأزمة النفسية... جامعة أميركية تخفي علامات الطلاب!
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للتخفيف من الأزمة النفسية... جامعة أميركية تخفي علامات الطلاب!

أعلنت كلية الآداب والعلوم والآداب (LSA) في جامعة ميشيغان الأميركية اعتماد نظام جديد يقضي بعدم إظهار علامات طلاب السنة الأولى في الفصل الدراسي الأول ضمن سجلاتهم الأكاديمية، في خطوة تهدف إلى الحد من الضغوط النفسية وتعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية.

وبموجب السياسة الجديدة، سيُقيَّم الطلاب بنظام "ناجح/غير ناجح" بدلًا من العلامات التقليدية، على أن يظلوا قادرين على الاطلاع على نتائجهم الفعلية وملاحظات الأساتذة، فيما لن تؤثر هذه العلامات في معدلهم التراكمي أو تظهر في كشوفاتهم الرسمية. وتُحفظ النتائج داخليًا لأغراض المنح الدراسية، والجوائز، والإرشاد الأكاديمي، وبعض الإجراءات الإدارية.

وأوضحت الكلية أن القرار يأتي ضمن مبادرة أوسع لدعم نجاح الطلاب منذ بداية مسيرتهم الجامعية، معتبرةً أن تخفيف حدة المنافسة الأكاديمية في الفصل الأول قد ينعكس إيجابًا على صحتهم النفسية ويشجع على التعاون بينهم. كما أشارت إلى أن جامعات أميركية مرموقة، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech)، تعتمد أنظمة مشابهة للطلاب الجدد.

في المقابل، أثار القرار انتقادات من بعض الخبراء، الذين رأوا أن إخفاء العلامات قد لا يساعد الطلاب على اكتساب مهارات التعامل مع الضغوط والتحديات التي سيواجهونها لاحقًا في الحياة المهنية، معتبرين أن الإخفاق الأكاديمي جزء طبيعي من تجربة التعلم.

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صحة نفسية.

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