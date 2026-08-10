هل كان الماضي أجمل فعلًا... أم أن ذاكرتنا تخدعنا؟

قد يكون الحنين إلى الماضي شعورًا طبيعيًا ومؤثرًا، خصوصًا عندما يرتبط بأماكن وأشخاص وتجارب لم تعد جزءًا من حياتنا اليومية. وتقول كاتبة المشورة إليانور غوردون-سميث إنّ الحنين قد يشبه الحزن على أشياء فقدناها، ليس فقط لأننا نشتاق إليها، بل لأننا نتمنى أحيانًا لو استطعنا العودة إليها بعدما أدركنا قيمتها.

وقد يشتاق الإنسان إلى تفاصيل بسيطة جدًا، كمتجر قديم أو منزل أو مكان اعتاد زيارته، حتى إنّه قد يلجأ إلى جولات افتراضية عبر "Google Street View" لاستعادة شيء من تلك الذكريات.



وترى غوردون-سميث أنّ جزءًا من الحنين يعكس حقيقة لا يمكن تغييرها: لا يمكننا العودة إلى الماضي أو عيش اللحظة نفسها مرتين. ومع مرور الوقت، تختفي أماكن عرفناها، ويرحل أشخاص أحببناهم، وتتحول بعض التجارب إلى ذكريات فقط. لذلك، قد يكون الاحتفاظ بالصور واستعادة القصص والعودة افتراضيًا إلى الأماكن القديمة وسيلة دافئة ومريحة للحفاظ على صلتنا بما فقدناه، وليس بالضرورة شعورًا سلبيًا يجب قمعه.



لكن الحنين قد يصبح مضللًا عندما يتحول من "أشتاق إلى الماضي" إلى "كان الماضي أفضل". فالذاكرة تميل أحيانًا إلى تقديم الماضي بصورة أكثر جمالًا ودفئًا، وكأنّ كل شيء كان أبسط وأفضل، وقد تجعلنا نتناسى الصعوبات والمشكلات التي كانت موجودة آنذاك. ومن هنا، قد يقع الإنسان في فخ الاعتقاد بأنّ الماضي أفضل لمجرد أنّه مضى، وهي نظرة قد تدفعه إلى رفض الحاضر والتشبث بما لم يعد موجودًا.



والأهم، بحسب غوردون-سميث، أنّ الانشغال بالماضي قد يجعلنا نخسر الحاضر أيضًا، فما نعيشه اليوم سيصبح يومًا ما جزءًا من الماضي الذي قد نشتاق إليه. وربما لا يكمن الحل في قمع الحنين أو الاستسلام له، بل في فهمه: أن نسمح لأنفسنا بالاشتياق إلى ما فقدناه، من دون إقناع أنفسنا بأنّ ما مضى كان بالضرورة أفضل، وأن نتذكر أنّ أفضل طريقة للتعامل مع مرور الوقت هي عيش اللحظة الحالية بوعي قبل أن تتحول هي الأخرى إلى ذكرى.