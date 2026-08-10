الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل كان الماضي أجمل فعلًا... أم أن ذاكرتنا تخدعنا؟
منوعات
2026-08-10 | 08:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل كان الماضي أجمل فعلًا... أم أن ذاكرتنا تخدعنا؟
قد يكون الحنين إلى الماضي شعورًا طبيعيًا ومؤثرًا، خصوصًا عندما يرتبط بأماكن وأشخاص وتجارب لم تعد جزءًا من حياتنا اليومية. وتقول كاتبة المشورة إليانور غوردون-سميث إنّ الحنين قد يشبه الحزن على أشياء فقدناها، ليس فقط لأننا نشتاق إليها، بل لأننا نتمنى أحيانًا لو استطعنا العودة إليها بعدما أدركنا قيمتها.
وقد يشتاق الإنسان إلى تفاصيل بسيطة جدًا، كمتجر قديم أو منزل أو مكان اعتاد زيارته، حتى إنّه قد يلجأ إلى جولات افتراضية عبر "Google Street View" لاستعادة شيء من تلك الذكريات.
وترى غوردون-سميث أنّ جزءًا من الحنين يعكس حقيقة لا يمكن تغييرها: لا يمكننا العودة إلى الماضي أو عيش اللحظة نفسها مرتين. ومع مرور الوقت، تختفي أماكن عرفناها، ويرحل أشخاص أحببناهم، وتتحول بعض التجارب إلى ذكريات فقط. لذلك، قد يكون الاحتفاظ بالصور واستعادة القصص والعودة افتراضيًا إلى الأماكن القديمة وسيلة دافئة ومريحة للحفاظ على صلتنا بما فقدناه، وليس بالضرورة شعورًا سلبيًا يجب قمعه.
لكن الحنين قد يصبح مضللًا عندما يتحول من "أشتاق إلى الماضي" إلى "كان الماضي أفضل". فالذاكرة تميل أحيانًا إلى تقديم الماضي بصورة أكثر جمالًا ودفئًا، وكأنّ كل شيء كان أبسط وأفضل، وقد تجعلنا نتناسى الصعوبات والمشكلات التي كانت موجودة آنذاك. ومن هنا، قد يقع الإنسان في فخ الاعتقاد بأنّ الماضي أفضل لمجرد أنّه مضى، وهي نظرة قد تدفعه إلى رفض الحاضر والتشبث بما لم يعد موجودًا.
والأهم، بحسب غوردون-سميث، أنّ الانشغال بالماضي قد يجعلنا نخسر الحاضر أيضًا، فما نعيشه اليوم سيصبح يومًا ما جزءًا من الماضي الذي قد نشتاق إليه. وربما لا يكمن الحل في قمع الحنين أو الاستسلام له، بل في فهمه: أن نسمح لأنفسنا بالاشتياق إلى ما فقدناه، من دون إقناع أنفسنا بأنّ ما مضى كان بالضرورة أفضل، وأن نتذكر أنّ أفضل طريقة للتعامل مع مرور الوقت هي عيش اللحظة الحالية بوعي قبل أن تتحول هي الأخرى إلى ذكرى.
المصدر
منوعات
الزمن الجميل
حنين
الماضي
العصر القديم.
"من الصعب رؤيته يتألّم"... نجل جو بايدن يكشف تفاصيل عن معركة والده مع السرطان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-07-24
حمية البحر المتوسّط: هل هي فعلاً أفضل نظام غذائي في العالم؟
صحة وتغذية
2026-07-24
حمية البحر المتوسّط: هل هي فعلاً أفضل نظام غذائي في العالم؟
0
منوعات
2026-08-03
هل خدعتنا البرودة؟ الاستحمام بالمياه الباردة قد لا يكون الحل الأفضل في ليالي الصيف الحارة
منوعات
2026-08-03
هل خدعتنا البرودة؟ الاستحمام بالمياه الباردة قد لا يكون الحل الأفضل في ليالي الصيف الحارة
0
صحة وتغذية
2026-07-03
نظام "الوجبات الثلاث" خدعة: هل يتغلّب الصيام المتقطّع على سيطرة المصانع على شعورنا بالجوع؟
صحة وتغذية
2026-07-03
نظام "الوجبات الثلاث" خدعة: هل يتغلّب الصيام المتقطّع على سيطرة المصانع على شعورنا بالجوع؟
0
خبر عاجل
2026-06-21
ترامب: على إيران أن توقف فوراً وكلائها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل وإذا لم تفعل فسنضربها بقوة مجدداً كما فعلنا الأسبوع الماضي بل وبقوة أكبر
خبر عاجل
2026-06-21
ترامب: على إيران أن توقف فوراً وكلائها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل وإذا لم تفعل فسنضربها بقوة مجدداً كما فعلنا الأسبوع الماضي بل وبقوة أكبر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
2026-08-09
"من الصعب رؤيته يتألّم"... نجل جو بايدن يكشف تفاصيل عن معركة والده مع السرطان
منوعات
2026-08-09
"من الصعب رؤيته يتألّم"... نجل جو بايدن يكشف تفاصيل عن معركة والده مع السرطان
0
منوعات
2026-08-08
شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!
منوعات
2026-08-08
شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2026-08-08
اختفاء مجوهرات بقيمة 12 ألف دولار من متجر... وفأر يكشف الحقيقة
منوعات
2026-08-08
اختفاء مجوهرات بقيمة 12 ألف دولار من متجر... وفأر يكشف الحقيقة
0
منوعات
2026-08-08
للتخفيف من الأزمة النفسية... جامعة أميركية تخفي علامات الطلاب!
منوعات
2026-08-08
للتخفيف من الأزمة النفسية... جامعة أميركية تخفي علامات الطلاب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-08-06
الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع رسوم النفايات وتدعو إلى سحبه
اقتصاد
2026-08-06
الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع رسوم النفايات وتدعو إلى سحبه
0
أخبار دولية
2026-02-09
رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحا للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات
أخبار دولية
2026-02-09
رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحا للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات
0
آخر الأخبار
2026-03-18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيدان وستة جرحى في الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي
آخر الأخبار
2026-03-18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيدان وستة جرحى في الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي
0
آخر الأخبار
2026-02-28
وكالة نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية: المستشفيات في حالة تأهب وسيتم الإعلان عن عدد المصابين فور تأكيده
آخر الأخبار
2026-02-28
وكالة نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية: المستشفيات في حالة تأهب وسيتم الإعلان عن عدد المصابين فور تأكيده
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
0
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
0
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
0
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
0
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
0
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
0
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
3
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
4
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
5
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
6
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
7
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
8
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More