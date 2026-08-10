الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قصة حب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سمفونية فوق السحاب في المزار... مع الأوركسترا الفلهارمونية وكورال سيدة اللويزة والسوبرانو سوميتشيفا

منوعات
2026-08-10 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سمفونية فوق السحاب في المزار... مع الأوركسترا الفلهارمونية وكورال سيدة اللويزة والسوبرانو سوميتشيفا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
سمفونية فوق السحاب في المزار... مع الأوركسترا الفلهارمونية وكورال سيدة اللويزة والسوبرانو سوميتشيفا

في حضن طبيعة جبال لبنان الخلابة، حيث تلامس قمم الجبال أطراف السماء الزرقاء، وحيث ترسم شمس المغيب لوحات تتشح بذهب الأصيل وأرجوان الغسق، وضمن افتتاح فعاليات "مهرجان المزار السياحي 2026"، أقيمت أمسية موسيقية استثنائية حملت عنوان "سمفونية فوق السحاب"، بدعوة من رئيسة المعهد العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، الدكتورة هبة القواس، التي تؤمن بأن الفن العظيم يحتاج إلى حواضن تليق بعظمته وتمد جسور التواصل بين الثقافات. ا
 
لأمسية التي تلألأت في "حدائق المزار" (Les Jardins du Mzaar)  في كفردبيان، بتنظيم رفيع المستوى من مهرجان المزار السياحي  (Mzaar Summer Festival)الذي لم يكتفِ بصنع الحدث فحسب، بل أبدع في الهندسة الميدانية واللوجستية، إذ ساهم بجهد استثنائي في بناء المسرح وتصميم وتوظيف أحدث تقنيات الإضاءة والصوت التي تليق برهبة الحدث، لتتحول تلك البقعة الساحرة إلى واحة روحية وفنية تحبس الأنفاس، وكأن الإبداع قد اتخذ من علو الجبال منبراً ليبث ترانيم الأمل والحياة.
 
على مسرح تحتشد فيه هيبة المكان وعظمة النغم، اعتلت الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية الخشبة، بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، الذي قاد الأوركسترا بحس فني مرهف وقيادة واثقة تنسج من السكون إيقاعاً نابضاً بالحياة، جامِعاً بين صرامة الأكاديمية ودفء الإحساس الوطني. وقد رافقتهما صوتاً وحضوراً السوبرانو المتألقة إيكاترينا سوميتشيفا (Ekaterina Somicheva)، بصوتها الأوبرالي العذب الذي يمتد ليعانق الأفق، مستعرضة تقنية صوتية مذهلة، إلى جانب كورال جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب المايسترو خليل رحمة، هذا الكورال الذي يرتفع بالأصوات البشرية لتصبح أقرب ما تكون إلى مناجاة ملائكية ترتل في محراب الجمال الأبدي.
 
حضر الحفل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة (ابن البلدة)، إلى جانب باقة غفيرة من الشخصيات وهواة الموسيقى. قدمت الحفل ممثلة شركة المزار، نيكول واكيم، بكلمة ترحيبية، تلتها كلمة رئيسة المعهد العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس.
 
استهلت القواس كلمتها بالإضاءة على الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان هذا الصيف، والتي أدت إلى إلغاء معظم المهرجانات، مؤكدة أن الكونسرفتوار اتخذ قراراً استراتيجياً بالوصول إلى كافة المناطق والقرى اللبنانية عبر أوركستراته وفرقه المتنوعة، شملت محطاته: بيروت، فاريا، كفردبيان، البترون، بتخنيه، برمانا، والديمان ومناطق أخرى. وأضافت: "أوركسترا الشباب بشقيها الشرقي والغربي تحيي الليلة حفلاً في وسط بيروت، ونحن هنا لنشارككم أجواء صيف استقطب الزوار من مختلف المناطق. نعترف أننا تأخرنا في القدوم إلى هذه المنطقة الساحرة، وكان يجب أن نكون بينكم قبل اليوم، ولكنها بالتأكيد لن تكون المرة الأخيرة صيفاً وشتاءً، ولدينا مشاريع شتوية واعدة سنكشف عنها في حينها".
 
ووجهت القواس تحية تقدير وشكر لوزير الثقافة غسان سلامة على دعمه الدائم ووقوفه إلى جانب الكونسرفتوار. كما شكرت أعضاء الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية على جهودهم المضاعفة في أصعب الظروف التي يعيشها الوطن، وخصت بالشكر المايسترو لبنان بعلبكي، وكورال جامعة سيدة اللويزة – فرداً فرداً – وقائده الأب خليل رحمة، مثنية على التعاون المستمر واعتباره جزءاً لا يتجزأ من عائلة الكونسرفتوار. كما رحبت بالصوت السوبرانو المميز لإيكاترينا سوميتشيفا القادمة من سان بيترسبورغ لإحياء هذه الأمسية الاستثنائية.
وختمت القواس كلمتها بإعلان بارز، مفاده موافقة الكونسرفتوار على إنشاء فرع رسمي له في كفردبيان، مؤكدة أنه قد تم تأمين المكان المخصص له مسبقاً.
تألف البرنامج الموسيقي للأمسية من باقة مختارة بعناية فائقة من روائع الأوبرا العالمية والمقطوعات الأوركسترالية والكورالية التي تحاكي أعماق النفس البشرية وتغوص في تراجيدياتها وفرحها المطلق. استهلت الحفل مقطوعة "" (Bacchanale) من أوبرا "شمشون ودليلة" لـ سان صانس، لتأخذ الحاضرين في رحلة كلاسيكية نابضة بالحيوية والشغف والتحرر الإيقاعي عبر دروب الشرق والغرب. تلا ذلك عبق التراث الأوبرالي الإيطالي عبر مقطوعات خالدة مثل "كاستا ديڤا" من أوبرا "نورما" لـ بيليني، حيث تجلت قدرة السوبرانو سوميتشيفا على تطويع نبراتها لتلامس حدود الإعجاز النغمي، مصورةً عظمة العشق الإلهي والإنساني في آن واحد.
وامتد السحر ليشمل موسيقى بوتشيني الباهرة في "أو ميو بابينو كارو" من أوبرا "Gianni Schcchi"، و"إنترمزو مانون ليسكو"، حيث تتجلى الأوبرا كمرآة للوجع الرقيق، مروراً برشاقة "فالس كوبيليا" لـ Delebis التي أضفت إيقاعاً راقصاً يحاكي نسيم الجبال، وصولاً إلى الأجواء الروحانية المؤثرة في "ريجينا كويلي لـ "ماسكاني" بأداء مشترك بين السوبرانو والكورال، و"لي فوشه نوتورني" من أوبرا "إيل تروباتوري" لـ فيردي بصوت الكورال المهيب الذي ردده صدى صخور المزار.
ولم يتوقف النبض عند هذا الحد، بل مضى البرنامج في رحلته العميقة ليبلغ ذرى جديدة مع تحفة "النبي" (The Prophet) للمؤلف الكبير غابرييل يارد (Gabriel Yared)، حيث تداخلت أصوات الكورال مع سحر الأوركسترا لتجسد أبعاداً فلسفية وروحية تنبض بالهوية اللبنانية العالمية. ثم تسارعت دقات الجمال مع ترنيمة الشجن القومي الخالدة "فا بينسيرو (Va Pensiero)  لـ "فيردي" بأداء كورالي ساحر يلامس الوجدان، قبل أن تشتعل الأجواء الحماسية برقصات "بولوفيتسيان (Polovtsian Dances) لـ "بورودين" التي حملت الأكف والألباب إلى فضاءات ملحمية واسعة. ولم يكتفِ العرض بذلك، بل امتد ليعانق إيقاعات الحداثة والبهجة عبر "مامبو" من مسرحية "وست سايد ستوري" لـ ليونارد بيرنشتاين، ويتوّج المساء بروعة أغنية "سمرتايم" (Summertime) لـ غيرشوين بأداء مبهر مشترك بين السوبرانو سوميتشيفا والكورال النسائي، كأنها تحية متجددة لفصل السحر والجمال.
هذا الفيض النغمي لم يكن ليتبلور بمثل هذه السطوة الإبداعية لولا الأداء المتمكن لـ الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، تلك الآلات التي تحولت بين أيدي العازفين إلى كائنات حية تتنفس شغفاً وانضباطاً. فأظهرت الأوركسترا تكاملاً مذهلاً في توازن الأقسام العازفة، حيث تماهت درجات الوتريّات (Strings) الدافئة مع رهافة النفخات الخشبية، وشموخ النحاسيات التي رسمت ببراعة هيكلية العمل، مستجيبةً لكل إشارة دقيقة من عصا المايسترو لبنان بعلبكي. فبدا العرض الأوركسترالي وكأنه نسيج محبوك بعناية فائقة، تتشابك فيه الدقة الأكاديمية الصارمة مع الفيض العاطفي الحر، لتتحول كل مقطوعة إلى ملحمة صوتية متكاملة تتحدى كل الظروف، وتثبت أن الموسيقى هي الترجمان الأصدق لخلجات الروح الإنسانية في أرفع تجلياتها.
كانت أمسية "سمفونية فوق السحاب" رحلة موسيقية وغوصاً عميقاً في دروب الشجن والجمال المطلق، حيث تماهت المقامات الغربية مع عظمة المكان اللبناني لتصنع حواراً حضارياً عابراً للحدود، فكانت تجسيداً حياً لرسالة الكونسرفتوار وثباته منارةً للثقافة والفن، وتأكيداً على أن لبنان، مهما اشتدت عواصفه، يظل صرحاً خالداً للفن الجميل، ووطناً ينبض بالحب والإبداع من قمم الجبال الشامخة إلى مرافئ الروح الإنسانية.
 
 
 
 
 
 

منوعات

Mzaar Summer Festival

مهرجان مزار الصيفي

وزير الثقافة

غسان سلامة.

هل كان الماضي أجمل فعلًا... أم أن ذاكرتنا تخدعنا؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-08-04

سمفونية التطويب في الديمان: لقاء القداسة والموسيقى الأوركسترا الفلهارمونية تكرّم الطوباوي الحويّك بأمسية "العهد الأبدي" الكبرى

LBCI
فنّ
2026-06-16

الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية بقيادة بعلبكي بوابة عبور نحو الذاكرة العالمية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-19

سلام من جامعة سيدة اللويزة: بناء الدولة شرط استعادة ثقة الشباب بمستقبل لبنان

LBCI
فنّ
2026-06-02

سمفونية الصمود مع "الفلهارمونية الوطنية اللبنانية": حوار العالمية مع أعضاء من أوركسترا الشباب بقيادة المايسترو سعيد (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:29

هل كان الماضي أجمل فعلًا... أم أن ذاكرتنا تخدعنا؟

LBCI
منوعات
2026-08-09

"من الصعب رؤيته يتألّم"... نجل جو بايدن يكشف تفاصيل عن معركة والده مع السرطان

LBCI
منوعات
2026-08-08

شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2026-08-08

اختفاء مجوهرات بقيمة 12 ألف دولار من متجر... وفأر يكشف الحقيقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-03-10

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-16

هل فقدت صوتك ولا تستطيع التوقف عن السعال؟... ليس إنفلونزا ولا "بردًا عاديًا": إليك ما هو هذا الفيروس

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-20

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل

LBCI
خبر عاجل
2026-04-14

سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض: الاجتماع التمهيدي كان جيدا ونتوجّه بالشكر إلى الجانب الأميركي على استضافته لهذا الاجتماع وتيسيره للمحادثات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:04

جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السكانر يدخل حيّز التنفيذ في المصنع... غراسيا قزي تؤكد بدء صفحة جديدة بالتصدير إلى الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في "قدر في هذا المشرق"... جنبلاط قلب صفحات 50 عاما من تاريخه وصولا الى حاضره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

البساط للـLBCI: أزمة المازوت والبنزين إلى تحسن ومزيد من البواخر في الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تهجير قسري من المنصوري وصرخة الى نواب المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق نفطي لبناني عراقي مرتقب... كيف ستتعامل طرابلس مع مئات الصهاريج؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اهتمام عربي وأميركي بمنشآت نفط طرابلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:02

محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة

LBCI
أمن وقضاء
05:41

يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
02:14

بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين

LBCI
أمن وقضاء
02:54

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل

LBCI
أخبار لبنان
14:46

صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

LBCI
أخبار دولية
07:06

طهران ردا على ترامب: الإيرانيون "لاعبو شطرنج محترفون"

LBCI
اقتصاد
01:57

البراكس: بدء تسليم مادتي البنزين والمازوت

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 10-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More