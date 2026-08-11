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رحلة جوية كاملة تُلغى في كندا والسبب: طفل وحزام الأمان
منوعات
2026-08-11 | 08:00
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رحلة جوية كاملة تُلغى في كندا والسبب: طفل وحزام الأمان
أُلغيت رحلة تابعة لشركة "Porter Airlines" في كندا بعدما رفض طفل صغير الجلوس وربط حزام الأمان، في حادثة أعادت النقاش حول قواعد السلامة وكيفية التعامل مع الأطفال أثناء السفر جوًا.
وكانت الرحلة تستعد للإقلاع من فيكتوريا إلى تورونتو في 6 آب، عندما اضطرت الطائرة إلى العودة إلى مبنى المطار بعدما ظلّ الطفل واقفًا على مقعده ورفض ربط حزام الأمان، رغم محاولات والده وأفراد الطاقم إقناعه بالجلوس والامتثال لتعليمات السلامة.
وأدى التأخير إلى تجاوز الوقت المسموح للإقلاع قبل إغلاق المدرجات بعد منتصف الليل، ما اضطر شركة الطيران إلى إلغاء الرحلة وإعادة حجز الركاب على رحلة في اليوم التالي.
وأكدت خبيرة في سلامة الأطفال على متن الطائرات أنّ قرار الطاقم كان ضروريًا لحماية الطفل وبقية الركاب، موضحةً أنّ الأطفال غير المثبّتين بأحزمة الأمان قد يتعرّضون لخطر شديد في حال حدوث اضطرابات جوية أو حركات مفاجئة للطائرة، ولا سيما خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط.
المصدر
منوعات
Porter Airlines
طائرة
سفر
حزام الامان
الغاء طائرة
طيران كندي
كندا
طفل رفض وضع حزام الامان.
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