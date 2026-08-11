"كان من المستحيل إيقافه"... فيزيائي شارك في صنع قنبلة ناغازاكي يكشف ما حدث خلف الكواليس

في 9 آب 1945، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية تعتمد على البلوتونيوم على مدينة ناغازاكي اليابانية، في واحدة من أكثر اللحظات تدميرًا في تاريخ البشرية، قبل أيام من انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وبعد 30 عامًا، كشف الفيزيائي الأميركي فيليب موريسون، الذي شارك في تجميع القنبلة، خلال مقابلة مع "BBC"، تفاصيل القرارات التي سبقت استخدامها، والظروف التي جعلت مسار العملية يبدو غير قابل للإيقاف رغم إدراك العلماء لحجم تداعياتها الإنسانية.



وكان موريسون من العلماء المشاركين في "مشروع مانهاتن" السري لتطوير أول سلاح نووي، وعمل في مختبر لوس ألاموس تحت إدارة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر. وبعد مشاركته في اختبار "ترينيتي" لأول قنبلة نووية في تموز 1945، انتقل إلى جزيرة تينيان للمساعدة في تجميع قنبلة "فات مان" التي أُلقيت على ناغازاكي، بعد ثلاثة أيام فقط من قصف هيروشيما.



وقدّر موريسون أنّ نحو 40 ألف شخص لقوا حتفهم في ناغازاكي جرّاء الانفجار الأولي، فيما تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالقصف 100 ألف خلال السنوات الخمس التالية. وفي هيروشيما، قُتل ما لا يقل عن 80 ألف شخص بصورة فورية، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى نحو 140 ألفًا نتيجة الحروق والإصابات وآثار الإشعاع.



ورغم مشاركته في المشروع، كان موريسون من العلماء الذين دعوا إلى إجراء عرض علني للقنبلة قبل استخدامها ضد اليابان، معتبرًا أنّ استخدامها في الحرب كان من الممكن تجنّبه. لكنه وصف لاحقًا حالة من "الزخم" الذي بدا من الصعب إيقافه، موضحًا أنّ الحرب كانت لا تزال مستمرة، فيما كانت الولايات المتحدة تستعد لمواجهة عسكرية ضخمة في المحيط الهادئ.



وبعد قصف المدينتين، شارك موريسون في تقييم آثار الدمار، وقال إنّ رؤية الواقع الميداني للضحايا والخراب كانت مختلفة جذريًا عن التعامل مع الأرقام والدراسات التي عرفها العلماء مسبقًا.



وبعد الحرب، أصبح موريسون أستاذًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وناشطًا ضد الانتشار النووي، مشددًا على ضرورة عدم تكرار حرب نووية، ومعتبرًا أنّ تحذيرًا مناسبًا كان ينبغي توجيهه قبل استخدام القنبلة.